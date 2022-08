Vinci : Airports s'implante au Mexique

Vinci Airports a signé le rachat de 29,99 % d’OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte). Cette opération lui permet d’enrichir son portefeuille de 13 aéroports - situés dans le nord et le centre du Mexique – qui ont accueilli 23 millions de passagers en 2019 (18 millions en 2021). Le groupe français s'implante ainsi dans le troisième pays le plus peuplé du continent américain et dont le trafic au deuxième trimestre 2022 a déjà dépassé son niveau d’avant crise sanitaire. Selon OMA, Vinci Airports a déboursé environ 815 millions de dollars (796 millions d'euros) pour cette participation.



La concession est d'une durée de 25 ans.



A l'issue du bouclage financier de cette acquisition, attendu d'ici la fin de l'année 2022, le réseau de Vinci Airports comprendra plus de 70 aéroports dans 13 pays.