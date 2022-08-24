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Vinci Airports: trafic en baisse de 22,5% en juillet 2022 par rapport à 2019

24/08/2022 | 17:50
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24 août (Reuters) - Vinci SA:

* LE REDRESSEMENT DU TRAFIC PASSAGERS S'EST POURSUIVI EN JUILLET DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES PLATEFORMES DU RÉSEAU DE VINCI AIRPORTS

* VINCI AIRPORTS: LA TENDANCE DUN RETOUR DU TRAFIC À UN NIVEAU PROCHE DE CELUI DE 2019 SEST CONFIRMÉE DANS PLUSIEURS AÉROPORTS, NOTAMMENT AU PORTUGAL, EN SERBIE ET SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN

* EN JUILLET 2022 LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES A BAISSÉ DE 0,1% PAR RAPPORT À JUILLET 2021

* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES, TOUS VÉHICULES CONFONDUS, SE MAINTIENT À UN NIVEAU SOUTENU

* TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2022: X2,1 PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* EN JUILLET 2022 LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS A RECULÉ DE 22,5%% PAR RAPPORT À JUILLET 2019 Texte original sur Eikon [ID: nGNE2gB45x] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Capitalisation 52 335 M 52 324 M -
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Nbr Employés 218 569
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