Vinci Airports: trafic en baisse de 22,5% en juillet 2022 par rapport à 2019

24 août (Reuters) - Vinci SA:
* LE REDRESSEMENT DU TRAFIC PASSAGERS S'EST POURSUIVI EN
JUILLET
DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES PLATEFORMES DU RÉSEAU DE VINCI
AIRPORTS
* VINCI AIRPORTS: LA TENDANCE DUN RETOUR DU TRAFIC À UN
NIVEAU
PROCHE DE CELUI DE 2019 SEST CONFIRMÉE DANS PLUSIEURS
AÉROPORTS, NOTAMMENT AU PORTUGAL, EN SERBIE ET SUR LE CONTINENT
AMÉRICAIN
* EN JUILLET 2022 LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES A BAISSÉ DE
0,1%
PAR RAPPORT À JUILLET 2021
* LE TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES, TOUS VÉHICULES CONFONDUS,
SE
MAINTIENT À UN NIVEAU SOUTENU
* TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS EN JUILLET 2022: X2,1
PAR
RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* EN JUILLET 2022 LE TRAFIC PASSAGERS DE VINCI AIRPORTS A
RECULÉ
DE 22,5%% PAR RAPPORT À JUILLET 2019
Texte original sur Eikon [ID: nGNE2gB45x]
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)