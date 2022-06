Vinci : Berenberg débute le suivi à l'Achat

Berenberg a entamé le suivi de Vinci avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 105 euros. « Fait important, nous pensons que le groupe est bien protégé des forces inflationnistes. Cela est dû au fait qu'il dispose d'une grande part importante des bénéfices (environ 55%) qui bénéficie d'une tarification liée à l'inflation », explique le bureau d’études.



S'agissant de ses activités de contracting, notamment Vinci Construction et Vinci Energies - qui représentent environ 40 % du résultat opérationnel – l'analyste prévoit une résistance des marges grâce à la prudence de la direction en matière de sélection des projets et de la structure des contrats. Enfin, Vinci Airports pourrait réserver une bonne surprise au niveau des profits.