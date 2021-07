Vinci : COMPTES SEMESTRIELS 2021 30/07/2021 | 07:30 Envoyer par e-mail :

Rueil-Malmaison, le 30 juillet 2021 COMPTES SEMESTRIELS 2021 Fort r ebond du c hiffre d'affaires et des résultats – Retour à la normale dans la plupart des pôles de métiers VINCI Energies et VINCI Construction : chiffre d'affaires et résultats supérieurs à ceux de 2019 VINCI Autoroutes : redressement du trafic depuis début mai suite à la levée des mesures restrictives en France VINCI Airports : tendances contrastées selon les pays ; trafic total toujours en net retrait par rapport à son niveau d'avant crise sanitaire

Hausse notable du résultat net et du cash-flow libre

Réduction de l’endettement financier net - liquidité importante

N iveau record du carnet de commandes

Perspectives 2021 : Performances de VINCI Energies et VINCI Construction supérieures à leurs niveaux d’avant crise sanitaire Poursuite attendue du redressement du trafic de VINCI Autoroutes Trafic de VINCI Airports toujours faible du fait des restrictions persistantes dans certains pays

Acompte sur dividende 2021 : 0,65 euro par action Chiffres clés En millions d’euros



1er semestre 2021 2020 2019 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 2020 Chiffre d’affaires1 22 607 18 493 21 729 +22,3 % +4,0 % 43 234 Capacité d’autofinancement (EBITDA) 3 132 1 803 3 625 +1 329 -493 5 919 En % du chiffre d’affaires 13,9 % 9,7 % 16,7 % 13,7 % Résultat opérationnel sur activité 1 598 267 2 289 +1 332 -690 2 859 En % du chiffre d’affaires 7,1 % 1,4 % 10,5 % 6,6 % Résultat opérationnel courant 1 467 118 2 341 +1 349 -874 2 511 Résultat net part du Groupe

hors variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni 877 (244) 1 359 +1 121 -482 1 292 Résultat net dilué par action hors cet effet (en €) 1,53 (0,44) 2,43 +1,97 -0,90 2,29 Résultat net part du Groupe 682 (294) 1 359 +976 -677 1 242 Résultat net dilué par action (en €) 1,19 (0,53) 2,43 +1,72 -1,24 2,20 Cash-flow libre 381 (182) 316 +563 +65 3 990 Endettement financier net2 (en Mds€) (18,6) (22,1) (24,2) +3,5 +5,6 (18,0) Prises de commandes (en Mds€) 22,4 22,8 20,7 -2 % +8 % 43,4 Carnet de commandes2 (en Mds€) 46,0 42,9 36,2 +7 % +27 % 42,4 Évolution du trafic de VINCI Autoroutes +29 % -14 % Évolution des trafics passagers3 de VINCI Airports -50 % -81 % Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré : « Le premier semestre 2021 a été marqué par un net rebond du chiffre d’affaires et des résultats par rapport à 2020. Celui-ci s’accompagne d’une génération positive de cash-flow libre, en dépit de l’impact de la saisonnalité de l’activité traditionnellement défavorable en début d’année. L’activité et les résultats de VINCI Energies et de VINCI Construction ont atteint des niveaux remarquables, supérieurs à ceux de 2019. Les prises de commandes sont restées bien orientées et le carnet a atteint un nouveau record, conférant au Groupe une visibilité appréciable pour aborder l’après crise sanitaire. Pour VINCI Autoroutes, si le trafic des poids lourds s’est montré dynamique, celui des véhicules légers est resté affecté par le maintien de certaines mesures restrictives aux déplacements. Leur levée progressive début mai s’est traduite par une remontée rapide du trafic, qui atteint désormais un niveau supérieur à celui de 2019. Pour VINCI Airports, à l’image de l’ensemble du secteur aérien mondial, le trafic est resté faible, conséquence directe des restrictions aux voyages découlant de la pandémie. Pour autant, la demande de transport aérien à l’échelle mondiale reste forte. Si certaines plateformes retrouvent un niveau de trafic proche de celui de 2019, les tendances sont contrastées selon les zones géographiques. Dans ce contexte, le Groupe a poursuivi son développement, en remportant au Brésil la concession de l’aéroport de Manaus et de six autres petits aéroports. En avril, VINCI a annoncé avoir signé un accord avec le groupe ACS pour l’acquisition de ses activités dans le secteur de l’énergie. Cette opportunité unique s’inscrit dans la stratégie du Groupe, visant à créer un acteur mondial dans l’ingénierie, les travaux et les services liés à l’énergie et à développer des projets d’énergie renouvelable. Le Groupe continue de déployer et d’accélérer son ambition environnementale. Pour que celle-ci soit réellement partagée et portée par tous, un Prix de l’Environnement, ouvert à l’ensemble des collaborateurs de VINCI dans le monde, a été lancé fin 2020. L’impressionnante mobilisation, l’enthousiasme, le nombre et la diversité des projets proposés démontrent la capacité des entités du Groupe à se mobiliser pour mettre en œuvre cette ambition. Cette énergie collective conforte la vision globale de la réussite de VINCI, engagé non seulement sur la performance économique de ses activités, mais également sur leur impact social, sociétal et environnemental. » Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 29 juillet 2021 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2021. Confiant dans la poursuite du rebond du Groupe, il a également approuvé le paiement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021 d’un montant de 0,65 euro par action. Il sera versé en numéraire le 18 novembre 2021 (date de détachement du coupon : 16 novembre 2021). I. Résultats en forte hausse et bonne génération d e cash-flow libre



Les comptes du 1er semestre 2021 font ressortir de fortes hausses du chiffre d’affaires et des résultats sur un an, ainsi qu’une génération de cash-flow libre remarquable. Par rapport au 1er semestre 2019, les résultats de VINCI Energies et de VINCI Construction progressent, tandis que ceux des concessions restent pénalisés par la faiblesse du trafic aérien et, dans une moindre mesure, par le recul du trafic autoroutier. Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021 s’élève à 22,6 milliards d’euros, en hausse de 22,3 % à structure réelle par rapport à celui du 1er semestre 2020 (+21,7 % à structure comparable ; impacts des changements de périmètre : +1,2 % ; variations de change : -0,6 %). Le rebond est particulièrement marqué en France, où l’activité avait été fortement impactée suite à l’entrée en premier confinement le 17 mars 2020. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international s’établit à 45 %. Par rapport au 1er semestre 2019, la hausse du chiffre d’affaires à structure réelle est de 4 %. Le chiffre d’affaires de la branche concessions ressort à 2,9 milliards d’euros, en baisse de 24 % à structure réelle par rapport au 1er semestre 2019, dont : VINCI Autoroutes : 2,4 milliards d’euros, soit une baisse de 8 % par rapport au 1 er semestre 2019 mais une hausse de 26 % par rapport au 1 er semestre 2020.

semestre 2019 mais une hausse de 26 % par rapport au 1 semestre 2020. VINCI Airports : 0,4 milliard d’euros (-65 % par rapport au 1 er semestre 2019).

semestre 2019). Autres concessions consolidées : VINCI Highways – qui comprend essentiellement Lima Expresa et Gefyra (pont Rion-Antirion en Grèce) – voit son chiffre d’affaires revenir à un niveau proche de celui du 1er semestre 2019.



Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’établit à 7,2 milliards d’euros (+12 % à structure réelle par rapport au 1er semestre 2019). Ce rebond traduit principalement un environnement économique dynamique et, dans une moindre mesure, l’impact de la croissance externe. Une vingtaine d’acquisitions ont été finalisées depuis le début de l’année 2021, représentant un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 100 millions d’euros. En France (46 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 3,3 milliards d'euros, en progression de 12 % par rapport au 1 er semestre 2019.

semestre 2019. A l’international (54 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 3,9 milliards d’euros, en hausse de 13 % par rapport au 1er semestre 2019. Il progresse en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie/Océanie, et recule au Brésil et au Moyen-Orient. Le chiffre d’affaires de VINCI Construction4 s’établit à 12,2 milliards d’euros (+7 % à structure réelle par rapport au 1er semestre 2019). En France (51 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 6,1 milliards d’euros, en léger recul (-2 %) par rapport au 1 er semestre 2019 mais en hausse de 32 % sur un an. L’activité reste soutenue dans les travaux publics et le génie civil - portée par les projets du Grand Paris Express - ainsi que dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement. Dans le bâtiment, l’activité est tirée par plusieurs grandes opérations en région parisienne.

semestre 2019 mais en hausse de 32 % sur un an. L’activité reste soutenue dans les travaux publics et le génie civil - portée par les projets du Grand Paris Express - ainsi que dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement. Dans le bâtiment, l’activité est tirée par plusieurs grandes opérations en région parisienne. A l’international (49 % du total), le chiffre d’affaires atteint 6,0 milliards d'euros, en hausse de 19 % par rapport au 1er semestre 2019. Il bénéficie de la montée en puissance de plusieurs affaires significatives récentes, dont les deux lots de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI Immobilier s’établit à 742 millions d’euros. Il progresse de 44 %, hors Urbat Promotion, par rapport au 1er semestre 2019, conséquence notamment d’un niveau de production soutenue de programmes non-résidentiels lancés antérieurement. L’EBITDA s’élève à 3 132 millions d’euros. Il représente 13,9 % du chiffre d’affaires. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s’établit à 1 598 millions d’euros. Très supérieur à celui du 1er semestre 2020 (267 millions d’euros), il reste en deçà de son niveau du 1er semestre 2019 (2 289 millions d’euros) et se décompose ainsi : 944 millions d’euros pour la branche concessions, dont un résultat positif de VINCI Autoroutes (1 180 millions d’euros). VINCI Airports limite sa perte (-251 millions d’euros) grâce à des réductions de coûts drastiques.

428 millions d’euros pour VINCI Energies, soit une marge de 6,0 %, supérieure à son niveau du 1 er semestre 2019.

semestre 2019. 213 millions d’euros pour VINCI Construction, soit une marge de 1,8 %5 (0,5 % au 1er semestre 2019).



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) ressort à 1 467 millions d’euros. Il intègre notamment l’impact des paiements en actions (IFRS 2) et la contribution des participations consolidées par mise en équivalence, encore négative pour VINCI Airports. Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 682 millions d’euros et le résultat net par action6 à 1,19 euro. Il intègre une charge non courante au titre de la fiscalité différée, suite au relèvement du taux de l’impôt sur les bénéfices de 19 % à 25 % au Royaume-Uni à compter de 2023. Portant essentiellement sur la contribution de l’aéroport de Londres-Gatwick, cette charge représente un montant proche de 200 millions d’euros, mais elle est sans impact cash. Hors cet effet, le Résultat net consolidé part du Groupe ressort à 877 millions d’euros (1,53 euro par action2). Le cash-flow opérationnel (avant prise en compte des investissements de développement dans les concessions) s’établit à 811 millions d’euros, du même ordre de grandeur qu’au 1er semestre 2019. Il intègre une variation du besoin en fonds de roulement – traditionnellement négative au 1er semestre du fait de la saisonnalité des activités – d’ampleur limitée. Le cash-flow libre ressort à 381 millions d’euros, supérieur à celui des deux précédents exercices (-182 millions d’euros au 1er semestre 2020 et 316 millions d’euros au 1er semestre 2019). L’endettement financier net consolidé s’élève à 18,6 milliards d’euros au 30 juin 2021, en diminution de plus de 3,5 milliards d’euros par rapport au 30 juin 2020. II. Performances opérationnelles bien orientées dans l’ensemble



Le trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes affiche un rebond de 28,6 % (véhicules légers +31,7 %, poids lourds +16,2 %) par rapport au 1er semestre 20207. Par rapport au 1er semestre 2019, le trafic recule de 13,7 %. Le trafic des poids lourds est resté dynamique (+2,0 %) grâce à la bonne tenue de l’activité économique en France et au développement de l’e-commerce. En revanche, le trafic des véhicules légers, toujours pénalisé par le maintien de mesures restrictives8, a reculé de 16,5 %. La levée de l’interdiction des déplacements au-delà de 10 km du domicile à partir du 3 mai 2021 s’est traduite par un redressement rapide du trafic autoroutier, qui atteint actuellement un niveau supérieur à celui de 2019. Du 1er au 25 juillet 2021, le trafic - tous véhicules confondus - progresse de 1,5 % par rapport à la période comparable de 2019. Le trafic passagers du réseau VINCI Airports enregistre une baisse de 81 % au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2019. Le recul des mouvements commerciaux est plus limité (-63 %). Les tendances sont contrastées selon les zones géographiques : retour à la normale aux Etats-Unis, en République dominicaine et au Costa Rica ; trafic nettement inférieur à son niveau d’avant crise sanitaire en Europe, malgré une inflexion positive en juin au Portugal, en France et en Serbie ; trafic très faible à Londres Gatwick, au Japon et au Cambodge. Du 1er au 25 juillet 2021, la baisse du trafic passagers ressort à -65 % par rapport à la période comparable de 2019, traduisant une amélioration de la tendance du mois de juin. Les prises de commandes ont atteint 22,4 milliards d’euros au 1er semestre 2021. Malgré un effet de base exigeant compte tenu des grandes affaires remportées par le Groupe au 1er semestre 2020, elles sont quasiment stables sur un an. Cette très bonne performance traduit à la fois l’obtention de plusieurs contrats d’importance au 1er semestre 2021 et une inflexion positive des prises de commandes sur les affaires de taille plus modeste en France. Le carnet de commandes au 30 juin 2021 progresse de 9 % par rapport au 31 décembre 2020 (+12 % à l’international, +3 % en France). Il représente 14 mois d’activité moyenne (9 mois pour VINCI Energies, 16 mois pour VINCI Construction). L’international représente 62 % du carnet à fin juin 2021. Pour VINCI Immobilier, le nombre de logements réservés en France s’est établi à 3 281 lots, en hausse d’environ 10 % par rapport au 1er semestre 2019 grâce à l’intégration d’Urbat Promotion. Hors cet effet, le niveau des réservations est proche de celui du 1er semestre 2019 grâce à une demande soutenue, la tendance restant toutefois dépendante de l’allongement persistant des délais d’obtention des permis de construire. III. Situation financière solide



VINCI conserve une liquidité très importante, de 17,3 milliards d’euros au 30 juin 2021 : Une trésorerie nette gérée de 9,0 milliards d’euros ;

Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées pour un total de 8,0 milliards d’euros, à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant ;

Un encours de 0,3 milliard d’euros de billets de trésorerie.



Le 30 juin 2021, VINCI a placé une émission obligataire de 750 millions d’euros à 10,5 ans, assortie d’un coupon de 0,5 %. Ce succès confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société - notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable. Au 30 juin 2021, la maturité moyenne de la dette financière brute du Groupe est de 7,7 ans et son coût moyen de 2,3 %. En avril 2021, Gatwick Airport Finance plc – holding de tête de l’aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01 % de VINCI Airports – a placé une émission obligataire d’un montant de 450 millions de livres sterling, à échéance 2026 et assortie d’un coupon de 4,375 %. Parallèlement, dans le cadre du refinancement d’un prêt existant, Gatwick Funding Limited, société portant les financements de l’aéroport de Londres Gatwick, a émis une obligation d’un montant de 300 millions de livres sterling, à échéance 2032 et assortie d’un coupon de 2,5 %. IV. P erspectives





Pour VINCI Energies et VINCI Construction, les perspectives sont relevées : le début d’année tonique et le bon niveau des carnets de commandes permettent d’envisager - hors événements exceptionnels – une hausse du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle9 par rapport à 2019 pour chacun de ces pôles. Dans les concessions, le niveau d’activité reste dépendant des mesures induites par la situation sanitaire en France et à l’international et des restrictions aux déplacements qui en découlent. Compte tenu des incertitudes générées par les évolutions de la pandémie, il n’est toujours pas possible à ce stade d’élaborer pour VINCI Airports des prévisions de trafic fiables pour les prochains trimestres. Pour VINCI Autoroutes, il peut toutefois être escompté une poursuite du redressement du trafic, si de nouvelles mesures de restriction à la circulation ne sont pas mises en place en France. Compte tenu de ces incertitudes et du poids des concessions sur la performance globale du Groupe, les résultats prévisionnels de VINCI pour 2021 ne peuvent donc être valablement quantifiés et ne pourront retrouver, dès 2021, leur niveau de 2019. Pour autant, VINCI dispose de solides atouts pour retrouver une trajectoire de croissance pérenne, ses métiers des services à l’énergie, de la construction et de la mobilité plaçant le Groupe au cœur de la croissance verte. V. Autres faits marquants Récents développements VINCI a annoncé, le 1er avril 2021, la signature d’un accord avec le groupe ACS pour l’acquisition de ses activités dans le secteur de l’énergie. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe. Elle vise à créer un acteur mondial dans l’ingénierie, les travaux et les services liés à l’énergie et à développer des projets d’énergie renouvelable, pour enrichir son portefeuille de concessions et allonger sa maturité moyenne. Cette opération stratégique, qui permettra à VINCI d’améliorer sa contribution à la transition climatique, est soumise aux approbations réglementaires habituelles pour ce type de transaction, notamment celles des autorités de la concurrence des pays concernés, et pourrait être finalisée vers la fin de l’année 2021. Les synergies développées de longue date par VINCI entre ses métiers de constructeur et de concessionnaire lui ont permis de remporter en 2021 deux contrats autoroutiers en partenariat public-privé (PPP) : en avril, le groupement constitué de VINCI Highways (mandataire) et Meridiam (50/50) a conclu le montage financier du PPP de l'autoroute D4 en République tchèque. Les travaux de ce premier PPP autoroutier en République tchèque seront réalisés par Eurovia.

En juillet, contrat de la nouvelle route B247 en Allemagne. Première route fédérale à être attribuée à un opérateur privé dans le cadre d'un PPP, ce projet conforte la position de VINCI Concessions comme premier concessionnaire autoroutier en Allemagne avec cinq PPP en cours, développés en synergies avec les filiales locales de VINCI Construction qui réaliseront les travaux. VINCI Airports a remporté, en avril 2021, une concession de 30 ans portant sur l’exploitation de sept aéroports de la région Nord du Brésil, dont celui de Manaus. Le 23 juillet 2021, VINCI Airports a signé, avec le département de la Haute-Savoie, le contrat lui permettant de devenir concessionnaire de l’aéroport Annecy Mont-Blanc pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2022. VINCI Immobilier a acquis, en janvier 2021, 50,1 % du capital d’Urbat Promotion, promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France, portant ainsi sa participation au capital de la société à 100 %. Cette opération permet à VINCI Immobilier, à travers un opérateur performant sur son territoire, de se doter d’une marque reconnue sur le segment des logements à prix accessibles. Succès commerciaux



Parmi les contrats remportés par le Groupe depuis le début de l’année, les plus significatifs sont les suivants. VINCI Energies : Réalisation de 1 500 km lignes de transport et réseaux de distribution d’électricité, et 11 postes de transformation au Bénin.

Renouvellement du contrat de maintenance des équipements de tri colis et courrier du groupe La Poste en France, pour une durée de cinq ans.

Raccordement du réseau électrique au plus grand parc solaire de Suède à Härad.

Conception et installation de l’architecture des infrastructures numériques de la municipalité d’Utrecht (Pays-Bas), puis gestion pendant 7 ans.

Conception et développement des infrastructures IT du plus grand centre de vaccination en Italie situé à Milan.

Lots multi-techniques dans le cadre de la construction de la plus haute tour d’Afrique (404 m) à Abidjan en Côte d’Ivoire. VINCI Construction : Construction du tunnel du Femern reliant l’Allemagne et le Danemark, plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde (18 km).

Construction du lot 2 de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié au Royaume-Uni.

Rénovation d’un axe routier dans l’agglomération de Melbourne en Australie.

Aménagement de la voie express A40 à Grande Prairie dans l’Alberta au Canada.



Prix de l’Environnement



Afin de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde à l’enjeu environnemental, VINCI a lancé fin 2020 le Prix de l’Environnement. Cette compétition interne, destinée à récompenser les initiatives de terrain les plus innovantes et les plus impactantes, a rencontré un grand succès. Plus de 2 500 projets déjà mis en œuvre, portés par 4 000 candidats épaulés par 800 correspondants et experts déployés au plus près du terrain, ont été présentés. Près de 50 000 collaborateurs du Groupe, dans une vingtaine de zones géographiques, ont voté pour élire les meilleurs projets. ********* Agenda 30 juillet 2021 Résultats du 1er semestre 2021



Conférence de presse : 08h30

Conférence analystes : 10h30



Accès à la conférence téléphonique analystes :

En français +33 (0)1 70 71 01 59 PIN: 79038779#

En anglais +44 (0)20 7194 3759 PIN: 52282116#







Accès au webcast en direct sur notre site Internet ou sur le lien suivant :

En français :

https://channel.royalcast.com/landingpage/vincifr/20210730_1/

En anglais :

https://channel.royalcast.com/landingpage/vinci/20210730_1/



24 août 2021 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en juillet 2021 (après bourse) 15 septembre 2021 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en août 2021 (après bourse) 13 octobre 2021 Trafic VINCI Airports du 3e trimestre 2021 (après bourse) 19 octobre 2021 Information trimestrielle au 30 septembre 2021 (après bourse) **********

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais sur le site Internet de VINCI : www.vinci.com. La présentation des résultats semestriels 2021 sera disponible avant la conférence de presse sur le site Internet de VINCI (www.vinci.com). Les états financiers consolidés au 30 juin 2021 seront disponibles sur le site Internet de VINCI à partir du 30 juillet 2021 après bourse : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/investisseurs.htm ********** A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél.: +33 1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com RELATIONS INVESTISSEURS

Grégoire THIBAULT

Tél.: +33 1 47 16 45 07

gregoire.thibault@vinci.com Alexandra BOURNAZEL

Tél.: +33 1 47 16 33 46

alexandra.bournazel@vinci.com

ANNEXES ANNEXE A : É TATS FINANCIERS CONSOLIDES Compte de résultat 1er semestre Année En millions d’euros 2021



2020



2019



Variation

2021/

2020 Variation

2021/

2019 2020



Chiffre d’affaires hors CA travaux des concessionnaires 22 607 18 493 21 729 +22,3 % +4,0 % 43 234 CA travaux des concessionnaires 1 272 331 323 696 Chiffre d'affaires total 22 879 18 824 22 052 43 930 Résultat opérationnel sur activité 1 598 267 2 289 +1 332 -690 2 859 En % du chiffre d’affaires 2 7,1 % 1,4 % 10,5 % 6,6 % Paiements en actions (IFRS 2) (115) (90) (100) (240) Résultat des sociétés mises en équivalence et autres éléments opérationnels courants (15) (59) 153 (108) Résultat opérationnel courant 1 467 118 2 341 +1 349 -874 2 511 Eléments opérationnels non courants 0



(119) 7 (52) Résultat opérationnel 1 467 (0) 2 348 +1 468 -881 2 459 Coût de l'endettement financier net (319) (303) (271) (589) Autres produits et charges financiers 17 (9) (31) (47) Impôts sur les bénéfices (798)4 (107)4 (635) (807)4 Intérêts minoritaires 314 124 (52) 226 Résultat net part du Groupe 682 (294) 1 359 +976 -677 1 242 En % du chiffre d’affaires 2 3,0 % (1,6 %) 6,3 % 2,9 % Résultat net par action (en euros) 3 1,19 (0,53) 2,43 +1,72 -1,24 2,20

Résultat net part du Groupe

hors variations non courantes de la fiscalité différée 8775 (244)5 1 359 +1 121 -482 1 2925 Résultat net par action hors cet effet (en euros) 3 1,53 (0,44) 2,43 +1,97 -0,90 2,29 1 En application de l’IFRIC 12 (traitement comptable des concessions).

2 % calculé sur le chiffre d'affaires hors CA travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

3 Après prise en compte des instruments dilutifs.

4 Dont variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni (-386 millions d’euros au 1er semestre 2021 et -100 millions d’euros au 1er semestre 2020 ainsi que sur l’ensemble de l’année 2020).

5 L’impact sur le Résultat net part du Groupe des variations non courantes de la fiscalité différée au Royaume-Uni est de -195 millions d’euros au 1er semestre 2021 et de -50 millions d’euros au 1er semestre 2020 et sur l’ensemble de l’année 2020.

Bilan simplifié Au 30 juin 2021



Au 31 déc. 2020



Au 30 juin 2020



En millions d’euros Actifs non courants - Concessions 40 527 40 879 41 355 Actifs non courants – Energie, Construction et autres métiers 14 423 14 212 13 973 BFR, provisions et autres dettes et créances courantes (7 946) (8 833) (6 403) Capitaux engagés 47 004 46 258 48 925 Capitaux propres - part du Groupe (21 338) (20 863) (18 697) Intérêts minoritaires (1 894) (2 161) (2 222) Capitaux propres (23 232) (23 024) (20 919) Dettes de location (1 954) (1 907) (1 828) Provisions non courantes et autres passifs long terme (3 221) (3 337) (4 036) Ressources permanentes (28 407) (28 268) (26 783) Dettes financières (27 580) (27 942) (27 932) Trésorerie nette gérée 8 983 9 953 5 790 Endettement financier net (18 597) (17 989) (22 142)



Tableau des flux de trésorerie















1er semestre Année En millions d’euros 2021







2020 2019



2020 Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l’endettement

(Ebitda) 3 132 1 803 3 625 5 919 Variation du BFR lié à l’activité et des provisions courantes (735) 471 (1 354) 2 330 Impôts payés (453) (774) (529) (1 054) Intérêts financiers nets payés (326) (351) (250) (590) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 37 31 110 71 Flux de trésorerie liés à l'activité 1 655 1 180 1 602 6 675 Investissements opérationnels (nets de cessions) (543) (497) (525) (994) Remboursement des dettes de location & charges financières associées (302) (296) (254) (607) Cash-flow opérationnel 811 388 823 5 075 Investissements de développement (concessions et PPP) (430) (569) (507) (1 085) Cash-flow libre 381 (182) 316 3 990 Investissements financiers nets (172) (146) (8 044) (285) Autres 2 2 2 (85) Flux nets avant opérations sur le capital 211 (326) (7 726) 3 619 Augmentations de capital et autres opérations 605 77 590 648 Rachats d’actions 0 (336) (502) (336) Dividendes payés (1 173) (9) (1 092) (721) Flux nets de trésorerie de la période (357) (594) (8 729) 3 211 Autres variations (251) 105 43 454 Variation de l’endettement financier net (608) (488) (8 686) 3 665 Endettement financier net début de période (17 989) (21 654) (15 554) (21 654) Endettement financier net fin de période (18 597) (22 142) (24 241) (17 989)

ANNEXE B : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE Chiffre d'affaires consolidé* par pôle du 1er semestre 1er semestre 1er semestre 1er semestre Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle Concessions 2 900 2 592 3 836 +11,9 % +12,7 % -24,4 % VINCI Autoroutes 2 393 1 892 2 608 +26,5 % +26,5 % -8,2 % VINCI Airports 371 592 1 070 -37,3 % -36,1 % -65,3 % Autres concessions** 136 108 158 +25,7 % +34,8 % -14,1 % VINCI Energies 7 162 6 133 6 370 +16,8 % +14,9 % +12,4 % VINCI Construction*** 12 151 9 602 11 337 +26,6 % +27,2 % +7,2 % VINCI Immobilier 742 436 470 +70,1 % +54,9 % +57,8 % Eliminations et retraitements (348) (270) (284) Chiffre d’affaires* 22 607 18 493 21 729 +22,3 % +21,7 % +4,0 % dont :

France 12 365 9 484 12 263 +30,4 % +29,4 % +0,8 % Europe hors France 6 060 5 501 5 771 +10,2 %







+13,6%





+5,0 % International hors Europe 4 182 3 508 3 696 +19,2 % +13,1 % Chiffre d'affaires consolidé* du 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle Concessions 1 575 889 2 175 +77,3 % +77,1 % -27,6 % VINCI Autoroutes 1 285 781 1 438 +64,7 % +64,7 % -10,6 % VINCI Airports 216 71 650 ns ns -66,8 % Autres concessions** 74 37 87 +101,2 % +113,7 % -14,5 % VINCI Energies 3 757 2 961 3 353 +26,9 % +24,3 % +12,1 % VINCI Construction*** 6 896 4 825 6 382 +42,9 % +43,0 % +8,0 % VINCI Immobilier 422 199 280 +112,6 % +91,6 % +50,9 % Eliminations et retraitements (221) (73) (157) Chiffre d’affaires* 12 429 8 799 12 033 +41,3 % +39,8 % +3,3 % dont :

France 6 554 4 261 6 686 +53,8 % +52,4 % -2,0 % Europe hors France 3 454 2 800 3 330 +23,4 %

+28,1 %



+3,7 % International hors Europe 2 421 1 739 2 017 +39,2 % +20,0 % * Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

*** Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles. Chiffre d'affaires* consolidé du 1er semestre - répartition France / International par pôle 1er semestre 1er semestre 1er semestre Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle FRANCE Concessions 2 518 2 030 2 855 +24,0 % +24,0 % -11,8 % VINCI Autoroutes 2 393 1 892 2 608 +26,5 % +26,5 % -8,2 % VINCI Airports 81 100 185 -19,0 % -19,0 % -56,3 % Autres concessions** 44 38 62 +15,7 % +15,7 % -29,6 % VINCI Energies 3 305 2 638 2 942 +25,3 % +24,8 % +12,3 % VINCI Construction*** 6 139 4 641 6 271 +32,3 % +32,0 % -2,1 % VINCI Immobilier 738 435 469 +69,7 % +54,5 % +57,2 % Eliminations et retraitements (334) (259) (276) Total France 12 365 9 484 12 263 +30,4 % +29,4 % +0,8 % INTERNATIONAL Concessions 383 562 980 -32,0 % -29,7 % -61,0 % VINCI Airports 290 492 884 -41,0 % -39,7 % -67,2 % Autres concessions** 92 70 96 +31,1 % +46,3 % -4,1 % VINCI Energies 3 858 3 496 3 428 +10,3 % +7,6 % +12,5 % VINCI Construction*** 6 012 4 961 5 066 +21,2 % +22,7 % +18,7 % Eliminations et retraitements (10) (10) (8) Total International 10 242 9 009 9 467 +13,7 % +13,6 % +8,2 % * Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

*** Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles. ANNEXE C : AUTRES D É TAILS PAR POLE Résultat opérationnel sur activité par pôle 1er semestre 1er semestre 1 er semestre Variation Variation En millions d’euros 2021 % CA* 2020 % CA* 2019 % CA* 2021/2020 2021/2019 Concessions 944 32,6 % 545 21,0 % 1 844 48,1 % +399 -900 VINCI Autoroutes 1 180 49,3 % 701 37,0 % 1 407 53,9 % +479 -227 VINCI Airports (251) (67,6 %) (127) (21,4 %) 432 40,4 % -124 -683 Autres concessions*** 15 (29) 5 +44 +10 VINCI Energies 428 6,0 % 186 3,0 % 378 5,9 % +241 +50 VINCI Construction** 213 1,8 % (441) (4,6 %) 53 0,5 % +654 +159 VINCI Immobilier 11 1,5 % (27) (6,3 %) 5 1,1 % +39 +6 Holdings 2 4 8 -1 -6 Résultat opérationnel sur activité total 1 598 7,1 % 267 1,4 % 2 289 10,5 % +1 332 -690 EBITDA par pôle En millions d’euros 1er semestre 2021 % CA* 1er semestre 2020 % CA* 1er semestre 2019 % CA* Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Concessions 1 879 64,8 % 1 502 57,9 % 2 692 70,2 % +377 -812 dont : VINCI Autoroutes 1 805 75,4 % 1 324 69,9 % 2 004 76,8 % +482 -198 VINCI Airports (3) (0,9 %) 140 23,7 % 608 56,8 % -144 -611 VINCI Energies 518 7,2 % 361 5,9 % 508 8,0 % +156 +10 VINCI Construction 555 4,6 % (57) (0,6 %) 368 3,2 % +612 +186 VINCI Immobilier 22 3,0 % (18) (4,0 %) 11 2,3 % +40 +11 Holdings 158 14 46 +143 +111 EBITDA 3 132 13,9 % 1 803 9,7 % 3 625 16,7 % +1 329 -493 Endettement financier net (EFN) par pôle En millions d’euros A fin juin 2021 Dont EFN externe A fin décembre

2020 Dont EFN externe A fin juin 2020 Dont EFN externe Concessions (33 465) (19 644) (32 718) (20 409) (33 777) (20 143) VINCI Autoroutes (18 037) (13 336) (18 318) (14 484) (19 668) (14 500) VINCI Airports (11 515) (5 691) (11 053) (5 264) (10 691) (4 876) Autres concessions*** et holdings (3 913) (618) (3 347) (661) (3 418) (767) VINCI Energies (226) 392 (256) 405 (1 178) 249 VINCI Construction 1 623 1 268 2 211 1 760 472 1 173 Holdings et divers 13 470 (613) 12 774 255 12 340 (3 421) Endettement financier net (18 597) (18 597) (17 989) (17 989) (22 142) (22 142) * Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Résultats semestriels non représentatifs de la performance annuelle en raison de la saisonnalité de l’activité.

*** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium. ANNEXE D : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS Trafic des concessions autoroutières*

2e trimestre 1er semestre En millions de km parcourus



2021 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 2021 Variation

2021/2020 Variation

2021/2019 VINCI Autoroutes 11 310 +74,9 % -15,6 % 20 609 +28,6 % -13,7 % Véhicules légers 9 401 +88,2 % -18,5 % 16 856 +31,7 % -16,5 % Poids lourds 1 909 +29,8 % +2,3 % 3 754 +16,2 % +2,0 % dont : ASF 7 106 +76,2 % -14,9 % 12 947 +29,7 % -12,8 % Véhicules légers 5 829 +91,5 % -18,0 % 10 433 +33,6 % -15,9 % Poids lourds 1 277 +29,0 % +3,1 % 2 514 +15,8 % +2,8 % Escota 1 605 +65,2 % -14,4 % 2 960 +24,2 % -13,6 % Véhicules légers 1 425 +69,7 % -16,0 % 2 611 +24,8 % -15,2 % Poids lourds 179 +36,8 % -0,2 % 349 +19,2 % +0,4 % Cofiroute (réseau interurbain) 2 527 +77,6 % -18,3% 4 570 +28,1 % -15,8 % Véhicules légers 2 087 +92,8 % -21,5 % 3 704 +31,4 % -18,9 % Poids lourds 440 +29,2 % +1,3 % 866 +15,9 % +0,5 % Arcour 72 +91,6 % -20,1 % 132 +34,0 % -15,4 % Véhicules légers 60 +108,6 % -22,8 % 107 +37,4 % -18,0 % Poids lourds 12 +36,6 % -3,0 % 25 +20,8 % -1,4 % * Hors Duplex A86 Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes au 1er semestre 2021 VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 2 336 1 370 333 604 29 Variation 2021/2020 +25,6 % +26,7 % +23,3 % +24,2 % +31,0 % Variation 2021/2019 -8,8 % -7,2 % -9,7 % -11,5 % -10,0 % Chiffre d’affaires (en m€) 2 393 1 407 339 615 30 Variation 2021/2020 +26,5 % +27,7 % +23,4 % +25,0 % +30,7 % Variation 2021/2019 -8,2 % -6,6 % -9,6 % -11,1 % -10,0 % Trafic passagers de VINCI Airports1 2e trimestre 1er semestre En milliers de passagers 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Portugal (ANA) 3 854 * -76,6 % 5 255 -46,0 % -80,9 % dont Lisbonne 1 777 * -78,7 % 2 518 -55,4 % -82,8 % Royaume-Uni 762 * -94,7 % 1 012 -88,2 % -96,0 % dont LGW 415 * -96,7 % 569 -92,5 % -97,4 % France 1 220 * -78,1 % 1 980 -46,2 % -80,2 % dont ADL 639 * -79,6 % 1 097 -46,9 % -80,7 % Cambodge 59 * -97,8 % 137 -93,0 % -97,7 % Etats-Unis 1 707 * -37,5 % 2 537 +3,9 % -49,7 % Brésil 850 * -43,6 % 2 225 +3,7 % -40,4 % Serbie 638 * -59,5 % 922 -8,5 % -64,7 % République dominicaine 1 127 * -17,1 % 1 908 +37,3 % -32,4 % Suède 108 * -83,7 % 160 -55,3 % -84,9 % Total filiales consolidées par IG2 10 326 * -78,0 % 16 135 -48,4 % -80,8 % Japon (40 %) 2 005 * -84,6 % 4 088 -57,1 % -84,0 % Chili (40 %) 1 230 * -78,0 % 3 289 -48,5 % -73,9 % Costa Rica (45 %) 219 * -24,8 % 341 -20,3 % -53,9 % Rennes-Dinard (49 %) 62 * -77,1 % 106 -12,0 % -77,1 % Total filiales consolidées par ME2 3 516 * -81,7 % 7 824 -52,5 % -80,1 % Total passagers gérés VINCI Airports 13 842 * -79,1 % 23 959 -49,8 % -80,6 % 1 Données à 100%, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

*Au 2e trimestre 2020, le trafic passagers était proche de zéro en raison de la pandémie. La comparaison avec le 2e trimestre 2021 n’est donc pas pertinente. ANNEXE E : CARNET DE COMMANDES ET PRISES DE COMMANDES DE VINCI ENERGIES ET VINCI CONSTRUCTION Carnet de commandes







Au 30 juin Variation Au Variation En milliards d’euros 2021 2020 2019 sur 12 mois 31 déc. 2020 vs 31 déc. 2020 VINCI Energies 11,2 10,2 9,4 +10 % 9,9 +13 % VINCI Construction 34,8 32,7 26,8 +6 % 32,5 +7 % Total 46,0 42,9 36,2 +7 % 42,4 +9 % dont : France 17,3 18,0 15,6 -4 % 16,9 +3 % International 28,7 24,9 20,6 +15 % 25,5 +12 % Europe hors France 16,8 13,6 9,9 +24 % 14,1 +19 % Reste du monde 11,8 11,2 10,6 +5 % 11,4 +4 % Prises de commandes 1er semestre En milliards d’euros



2021



2020



2019 Variation

2021 / 2020 Variation sur 12 mois glissants à fin juin 2021 VINCI Energies 8,4 7,3 7,2 +15 % +9 % VINCI Construction 14,0 15,5 13,5 -10 % -7 % Total 22,4 22,8 20,7 -2 % -2 % dont : France 10,0 9,7 9,7 +3 % -5 % International 12,4 13,1 11,0 -5 % +1 % GLOSSAIRE Cafice - Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts (Ebitda) : la CAFICE correspond au résultat opérationnel courant corrigé des dotations aux amortissements, des variations de provisions non courantes et des dépréciations d’actifs non courants, des résultats sur cessions d’actifs ; elle comprend également les charges de restructuration incluses dans les éléments opérationnels non courants. Carnet de commandes : Dans les métiers de VINCI Energies et de VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage. Cash-flow opérationnel : le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées. Le cash-flow opérationnel ne comprend pas les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP). Cash-flow libre : le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les PPP. Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction. Coût de l’endettement financier net : le coût de l’endettement financier net comprend l’ensemble des charges et des produits financiers relatifs à l’endettement financier net, tel que défini ci-dessous. Il inclut ainsi les charges d’intérêts et le résultat des produits dérivés de taux affectés à la dette brute, ainsi que les produits financiers des placements et des équivalents de trésorerie. La réconciliation de cet indicateur avec le compte de résultat est détaillée dans l‘Annexe aux comptes consolidés du Groupe. Eléments opérationnels non courants : les charges et produits non courants comprennent principalement les pertes de valeur des goodwill, les charges de restructuration, ainsi que des produits et charges relatifs aux variations de périmètre (plus ou moins-values de cession de titres, impacts des changements de contrôle). Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants. Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1. Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs. Au 1er janvier 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16, qui prévoit un mode de comptabilisation unique des contrats de location. Désormais, le Groupe comptabilise, en actifs non courants un droit d’usage, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Celui-ci n’est pas inclus dans l’Excédent/Endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan. Partenariats public-privé - Contrats de concessions et Contrats de partenariat : les partenariats public-privé sont des formes de contrats publics de longue durée par lesquels une autorité publique fait appel à un partenaire privé pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un équipement ou une infrastructure publique et/ou gérer un service. En France, on distingue les contrats de concessions (concessions de travaux ou concessions de services) et les contrats de partenariat. A l’international, on rencontre, sous des appellations différentes, des catégories de contrats publics qui correspondent sensiblement aux caractéristiques respectives des contrats de concession ou des contrats de partenariat. Dans un contrat de concession, le concessionnaire perçoit un péage (ou autre forme de rémunération) directement de la part de l’usager de l’infrastructure ou du service, selon des conditions définies dans le contrat avec l’autorité publique concédante ; le concessionnaire supporte donc un risque de fréquentation ou « risque trafic », lié à l’utilisation de l’infrastructure. Dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est rémunéré par l’autorité publique, au moyen d’un loyer lié à des objectifs de performance, indépendamment du niveau de fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Il en résulte que le partenaire privé ne supporte pas de risque de fréquentation. Prise de commandes : Dans les métiers de VINCI Energies et de VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage. Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion : Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée. ROPA - Résultat opérationnel sur activité (Ebit) : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel sur activité correspond à la mesure de la performance opérationnelle des filiales du Groupe consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Il exclut les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), les autres éléments opérationnels courants (incluant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) ainsi que les éléments opérationnels non courants. ROC - Résultat opérationnel courant : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel courant est destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période. Il est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel sur activité (ROPA) les charges IFRS 2 associées aux paiements en actions (plans d’épargne Groupe, actions de performance), la quote-part du groupe dans les résultats des filiales consolidées par mise en équivalence et les autres produits et charges opérationnels courants, ceux-ci incluant notamment les produits et charges courants relatifs aux sociétés mises en équivalence ou aux sociétés non consolidées (produits financiers sur les prêts et avances actionnaires accordés par le Groupe à certaines de ses filiales, dividendes reçus des sociétés non consolidées notamment). RO - Résultat opérationnel : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel courant (ROC) les charges et produits non courants (voir ci-dessus). Taux d’Ebitda/CA, ou de ROPA/CA, ou de ROC/CA : ratio rapportant l’Ebitda, le ROPA, ou le ROC au chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe. Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL). Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques. 1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 En fin de période.

3 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine de l’ensemble du portefeuille géré par VINCI Airports. 4 Depuis le 1er février 2021, l’ensemble constitué par VINCI Construction et Eurovia est placé sous la direction de Pierre Anjolras. Cette nouvelle organisation permet d’optimiser le fonctionnement des activités de cet ensemble et de développer leurs synergies en les intégrant au sein d’un pôle de management unique. Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2020 début février 2021, le Groupe reporte désormais cet ensemble sous le nom de VINCI Construction.

5 Il convient de rappeler que les activités de VINCI Construction sont saisonnières, particulièrement dans les travaux routiers. Le résultat semestriel n’est donc pas représentatif de la performance annuelle.

6 Après prise en compte des instruments dilutifs.

7 Le trafic avait subi une très forte contraction après l’entrée de la France en confinement du 17 mars au 11 mai 2020. Entre cette date et le 2 juin 2020, les déplacements au-delà de 100 km du domicile étaient interdits.

8 Dont couvre-feu jusqu’au 20 juin 2021, confinement du 3 avril au 3 mai 2021 avec interdiction des déplacements au-delà de 10 km du domicile, fermeture de nombreux lieux accueillant du public, limitation des déplacements entre pays.

9 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires. Pièce jointe CP VINCI H1 2021 FR Vdef

