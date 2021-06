Vinci Construction remporte un contrat de 491 millions d'euros au Royaume-Uni

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de "facility management" d'un montant de 491 millions d'euros auprès du ministère de la Défense britannique.

Le contrat, d'une durée de 7 ans, a été signé par Vinci Facilities UK Ltd, filiale de Vinci Construction au Royaume-Uni. Il porte sur la gestion, la maintenance, et l'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ce contrat "pourrait être complété par un programme de travaux de 850 millions d'euros et comprend également une option de prolongation de trois années", a ajouté Vinci.

June 16, 2021