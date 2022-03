Vinci Construction remporte un contrat de 98 millions d'euros à Monaco

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mardi que le gouvernement de Monaco a confié à sa filiale Vindi Construction les travaux de gros œuvre et de clos couvert du Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace. "Ce contrat, d'un montant de 98 millions d'euros, porte sur la réalisation du premier bâtiment neuf composé de deux ensembles de 16 niveaux et d'un parking enterré sur 6 niveaux pour une surface totale de 65.000 m2 de plancher", a précisé le groupe dans un communiqué. (echalmet@agefi.fr) ed: JEB.

