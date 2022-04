Vinci-Eiffage: ouverture de l'offre visant les actions de la SMTPC

© AOF 2022

Vinci Concessions et Eiffage ont annoncé l'ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) à compter du 14 avril, au prix de 27 euros par action SMTPC. Elle restera ouverte jusqu'au 6 mai 2022 inclus. L’Offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, elle ne sera pas ré-ouverte à la suite de la publication par l’AMF du résultat de l’Offre.Vinci Concessions et Eiffage n'ont pas l'intention de déposer d'offre publique sur SMTPC dans les 12 mois ni de déposer d'offre à un prix supérieur à 27 euros par action (diminué le cas échéant des distributions) dans les 24 mois suivants, soit jusqu'au 12 avril 2025. Ils ont en revanche l'intention de transférer la cotation des actions SMTPC vers Euronext Growth.Les acquisitions d'actions de SMTPC par les co-initiateurs seront financées intégralement sur leurs fonds propres et les actions correspondantes seront réparties entre Vinci Concessions et Eiffage de sorte que chacun de leur groupe détienne à l'issue de l'Offre, dans la mesure du possible, le même nombre d'actions de SMTPC.