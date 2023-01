Vinci : Energies acquiert Otera AS en Norvège

Vinci Energies acquiert la société norvégienne Otera AS et ses filiales auprès de Roadworks AS et Å Energi AS. Otera AS intervient notamment sur la conception, la réalisation et la maintenance des réseaux de transport et de distribution d’électricité, d’infrastructures routières et de tunnels. Cette opération permettra à Vinci Energies – à travers sa marque Omexom – de renforcer et d’élargir son offre et ses expertises en Norvège, en devenant l'une des entreprises de référence du secteur.



Vinci Energies emploiera ainsi plus de 1 100 collaborateurs dans ce pays pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros et contribuera à l'accélération de la transition énergétique nationale.