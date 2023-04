Vinci Highways prend le contrôle de la société colombienne Via 40 Express

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci Highways a conclu l'acquisition auprès de son partenaire colombien Constructora Conconcreto d'une participation complémentaire dans Via 40 Express, société concessionnaire de l'autoroute Bogota-Girardot, a annoncé mercredi le groupe Vinci dans un communiqué. Vinci Highways prend ainsi le contrôle de Via 40 Express en portant sa participation de 50% à 75%. Via 40 Express sera consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe Vinci. En outre, Vinci Highways a finalisé le financement à long terme de Via 40 Express pour un montant de 2.675 milliards de pesos colombiens, soit 535 millions d'euros. "L'autoroute Bogota-Girardot est l'axe autoroutier le plus fréquenté de Colombie", a indiqué Vinci. (valsuar@agefi.fr) ed: LBO

April 19, 2023 13:16 ET (17:16 GMT)