Vinci: UBS revalorise

UBS a relevé son objectif de cours sur Vinci à 107 euros, contre 105 auparavant. Sa recommandation d'Achat reste inchangée. La banque suisse estime que la rémunération du risque est favorable et que l'action a été indûment pénalisée alors que le trafic autoroutier est désormais supérieur au niveau de 2019, que les rendements réels ont atteint un niveau record en France et s'établissent à -1,8 %, ce qui soutient fortement les valorisations des actifs d'infrastructure, et l'activité de contracting devrait générer des bénéfices records en 2021.



UBS prévoit en outre une amélioration du trafic aérien notamment grâce à l'assouplissement des restrictions de voyage au Royaume-Uni.