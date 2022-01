Vinci : a accueilli près de 32 millions de passagers au T4

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au 4ème trimestre 2021, un chiffre en baisse de 46% par rapport à la même période de 2019, mais représentant plus du double du trafic du 4ème trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'année 2021, ce sont quelques 86 millions de passagers accueillis, soit un trafic en recul de 66% par rapport à 2019, et en hausse de 12% par rapport à l'année 2020.



' Après des résultats très encourageants en octobre et novembre (respectivement -48% et -44%), la fin de l'année a été marquée par un contexte de recrudescence de l'épidémie dans certains pays du fait de l'émergence du variant Omicron ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.