Vinci : a plus que doublé ses bénéfices en 2021 et vise plus haut en 2022

Vinci gagne 0,7% vendredi à la Bourse de Paris, à 98,25 euros par action, dans le sillage de la publication de résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes. Ainsi, le résultat net part du groupe, qui a plus que doublé sur un an (+109%), ressort en 2021 à 2,6 milliards d'euros, contre un consensus de 2,52 milliards. Le résultat opérationnel sur activité ressort à 4,7 milliards d'euros (+65,2%), alors que les analystes visaient 4,5 milliards. Malgré tout, le résultat net comme le ROA restent tous les deux inférieurs à leurs niveaux de 2019, respectivement de 20% et 17,6%.



En ce qui concerne le ROA, Vinci impute ce retard sur 2019 à la baisse de la contribution de Vinci Airports.



Pour sa part, l'Ebitda consolidé s'élève à 7,9 milliards d'euros (+33,2%), contre 7,6 milliards attendus, et reste proche de son niveau de 2019 (8,5 milliards d'euros : -7,2%). Il représente 16% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires consolidé s'est quant à lui élevé à 49,4 milliards d'euros, en hausse à structure réelle de 14,3 % par rapport à 2020 (+12,9% à structure comparable) et de 3% sur deux ans, le consensus s'établissant à 49,3 milliards. La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international s'établit à 47%.



Dans le détail, le chiffre d'affaires des concessions a progressé de 20,7% à 7 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, grâce à une hausse de 20,3% de Vinci Autoroutes permis par la levée des restrictions de déplacement et la reprise du trafic au premier semestre.



Vinci Airports (+19,2% sur un an à 22 millions d'euros), est resté fortement perturbé sur une grande partie de l'année par les limitations aux voyages en vigueur dans de nombreux pays. Le groupe a toutefois observé une amélioration continue du trafic depuis l'été, même si la situation demeure très contrastée selon les zones.



En qui concerne l'activité Energies, elle a progressé de 10% par rapport à 2019 pour grimper à 15,1 milliards d'euros, juste au-dessus du consensus (15 milliards), alors que la Construction, malgré une croissance de 5% sur deux ans à 26,3 milliards d'euros, a déçu les attentes (28,5 milliards).



Pour l'exercice 2022, le groupe de BTP table sur un résultat net supérieur à son niveau de 2019 (3,26 milliards). Il évoque également une bonne visibilité pour son activité grâce à des carnets de commandes qui restent très élevés.



Par ailleurs, Vinci versera un dividende de 2,9 euros par action, entièrement en cash, et son conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le renouvellement du mandat d'administrateur de Xavier Huillard et de le nommer PDG. Il a également été décidé de séparer les fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur général avant la fin du nouveau mandat de Xavier Huillard.