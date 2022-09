Vinci : a signé un contrat pour une centrale au Laos

Vinci a signé un contrat pour des travaux de réparation d'une centrale hydroélectrique au Laos.



Nam Theun 2 Power Company-NTPC a confié aux équipes de Freyssinet (Vinci Construction) la réparation d'un siphon en béton d'une centrale hydroélectrique au Laos.



' Il y aura jusqu'à 160 personnes impliquées dans le projet pendant la phase la plus occupée, et les travaux commenceront en novembre et dureront trois mois ' indique le groupe.



La solution proposée par Freyssinet repose principalement sur la pulvérisation de 300 mètres cubes de béton spécialement conçu pour résister à des eaux particulièrement acides.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.