Vinci : acquisition des activités énergie d'ACS finalisée

Vinci indique avoir finalisé l'acquisition des activités énergie d'ACS, à savoir la quasi-totalité des activités contracting de la division ACS Industrial Services, neuf projets de concessions greenfield et la plateforme de développement de projets d'énergie renouvelable.



Le prix de la transaction ressort à 4,9 milliards d'euros, auquel s'ajoutera un complément en fonction des gigawatts d'énergie renouvelable ready-to-build développé par Cobra IS sur 8,5 ans, représentant un montant additionnel maximum de 600 millions d'euros.



Par ailleurs, Vinci et ACS ont finalisé un accord de joint-venture, prévoyant la création d'une nouvelle entité qui sera détenue à 51% par Vinci et disposera d'un droit d'acquérir, à prix de marché, les actifs d'énergie renouvelable développés par Cobra IS.



