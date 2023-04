Vinci affiche un CA en hausse de 17% au T1 avec la hausse du trafic

25 avril (Reuters) - Vinci a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre, porté par le croissance de trois de ses unités clés, alors que la reprise du trafic continue de se rapprocher des niveaux d'avant la pandémie de COVID-19.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 15,0 milliards d'euros, contre 12,8 milliards d'euros enregistrés au cours de la même période l'année précédente.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles.

Vinci a vu un rebond du nombre de voyages cette année à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, tout en bénéficiant d'investissements dans les énergies renouvelables. La reprise a toutefois été plus lente en Asie.

"Le fort redressement du trafic aérien s’est confirmé au premier trimestre 2023", a déclaré le groupe dans un communiqué, ajoutant que plusieurs aéroports qu'il gère ont même atteint un nombre record de passagers. Sans prendre en compte les aéroports asiatiques, le nombre de passagers a atteint 96 % des niveaux pré-pandémiques, a indiqué Vinci.

Le pôle concessions, qui gère les aéroports et les autoroutes, a progressé de 24% sur le trimestre à 2,20 milliards d'euros, en grande partie grâce à Vinci Airports qui a progressé de 89% sur le trimestre.

Le carnet de commandes de Vinci à la fin du mois de mars a atteint un niveau record de 60,3 milliards d'euros, porté par les commandes de Vinci Energies liées à la transition énergétique.

"A ce stade, hors événements exceptionnels, le groupe envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022", a précisé Vinci dans un communiqué. (Reportage Olivier Sorgho et Pierre John Felcenloben, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)