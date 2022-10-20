Vinci annonce des contrats en Nouvelle-Zélande pour 145 mlns

20 octobre (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI VA RÉALISER DES PROJETS DE MOBILITÉ ET DE RÉSILIENCE
CLIMATIQUE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
* CONTRAT DE CONSTRUCTION RECOUVRANT DES PROJETS DE MOBILITÉ
DOUCE
ET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LE PORT DE WELLINGTON
* CONTRATS DE RÉNOVATION ET MAINTENANCE DE VOIRIES URBAINES
DE
CHRISTCHURCH
* MONTANT TOTAL D'ENVIRON 250 MILLIONS NZD (145 MILLIONS
D'EUROS)
* LA LIVRAISON EST PRÉVUE EN 2026
* À LA LIVRAISON S'AJOUTE LA RÉALISATION DE 2,7 KM DE DIGUE
ET DE
800 MÈTRES DE MURS DE PROTECTION CONTRE LES TEMPÊTES ET
L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER
* À CHRISTCHURCH, HEB CONSTRUCTION A REMPORTÉ LES CONTRATS
D'ENTRETIEN DE VOIRIES; DÉBUTERONT EN OCTOBRE 2022 POUR CINQ
ANS, AVEC UNE OPTION DE PROLONGATION DE CINQ ANS
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(Rédaction de Gdansk)