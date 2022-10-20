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Vinci annonce des contrats en Nouvelle-Zélande pour 145 mlns

20/10/2022 | 18:12
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20 octobre (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI VA RÉALISER DES PROJETS DE MOBILITÉ ET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE EN NOUVELLE-ZÉLANDE

* CONTRAT DE CONSTRUCTION RECOUVRANT DES PROJETS DE MOBILITÉ DOUCE ET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LE PORT DE WELLINGTON

* CONTRATS DE RÉNOVATION ET MAINTENANCE DE VOIRIES URBAINES DE CHRISTCHURCH

* MONTANT TOTAL D'ENVIRON 250 MILLIONS NZD (145 MILLIONS D'EUROS)

* LA LIVRAISON EST PRÉVUE EN 2026

* À LA LIVRAISON S'AJOUTE LA RÉALISATION DE 2,7 KM DE DIGUE ET DE 800 MÈTRES DE MURS DE PROTECTION CONTRE LES TEMPÊTES ET L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER

* À CHRISTCHURCH, HEB CONSTRUCTION A REMPORTÉ LES CONTRATS D'ENTRETIEN DE VOIRIES; DÉBUTERONT EN OCTOBRE 2022 POUR CINQ ANS, AVEC UNE OPTION DE PROLONGATION DE CINQ ANS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 4 029 M 3 941 M -
Dette nette 2022 18 557 M 18 154 M -
PER 2022 12,2x
Rendement 2022 4,31%
Capitalisation 48 835 M 47 775 M -
VE / CA 2022 1,14x
VE / CA 2023 1,07x
Nbr Employés 218 569
Flottant 84,8%
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Objectif de cours Moyen 110,40 €
Ecart / Objectif Moyen 27,6%
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Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Graziella Gavezotti Independent Director
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VINCI-6.85%47 775
LARSEN & TOUBRO LIMITED0.52%32 269
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED2.60%29 764
QUANTA SERVICES16.36%18 961
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-9.15%16 997
FERROVIAL, S.A.-12.99%16 949