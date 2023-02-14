Vinci anticipe un flux de trésorerie disponible compris entre 4,0-4,5 mds d'euros en 2023

14 février (Reuters) - Vinci SA:
* PRÉCISION CONCERNANT LES PERSPECTIVES 2023
* LE GROUPE ENVISAGE POUR 2023 UNE NOUVELLE PROGRESSION DE
SON CA
ET DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, D'UNE AMPLEUR PLUS MODESTE QUE
CELLE OBSERVÉE EN 2022
* RÉSULTAT NET 2023 DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR À SON
NIVEAU
DE 2022
* LE CASH-FLOW LIBRE DU GROUPE POURRAIT S'ÉTABLIR DANS UNE
FOURCHETTE DE 4,0 À 4,5 MDS D'EUROS EN 2023
* VINCI AUTOROUTES PRÉVOIT, SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, UN
NIVEAU
DE TRAFIC DU MÊME ORDRE QUE CELUI DE 2022
* VINCI AIRPORTS ANTICIPE UNE POURSUITE DU REDRESSEMENT DE
SON
TRAFIC PASSAGERS ET UNE NOUVELLE AMÉLIORATION DE SES RÉSULTATS
OPÉRATIONNELS
* VINCI ENERGIES DEVRAIT BÉNÉFICIER D'UNE NOUVELLE
CROISSANCE
D'ACTIVITÉ ET CONFORTER SA MARGE OPÉRATIONNELLE
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(Gdansk Newsroom)