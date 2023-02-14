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Vinci anticipe un flux de trésorerie disponible compris entre 4,0-4,5 mds d'euros en 2023

14/02/2023 | 18:27
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14 février (Reuters) - Vinci SA:

* PRÉCISION CONCERNANT LES PERSPECTIVES 2023

* LE GROUPE ENVISAGE POUR 2023 UNE NOUVELLE PROGRESSION DE SON CA ET DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, D'UNE AMPLEUR PLUS MODESTE QUE CELLE OBSERVÉE EN 2022

* RÉSULTAT NET 2023 DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR À SON NIVEAU DE 2022

* LE CASH-FLOW LIBRE DU GROUPE POURRAIT S'ÉTABLIR DANS UNE FOURCHETTE DE 4,0 À 4,5 MDS D'EUROS EN 2023

* VINCI AUTOROUTES PRÉVOIT, SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, UN NIVEAU DE TRAFIC DU MÊME ORDRE QUE CELUI DE 2022

* VINCI AIRPORTS ANTICIPE UNE POURSUITE DU REDRESSEMENT DE SON TRAFIC PASSAGERS ET UNE NOUVELLE AMÉLIORATION DE SES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

* VINCI ENERGIES DEVRAIT BÉNÉFICIER D'UNE NOUVELLE CROISSANCE D'ACTIVITÉ ET CONFORTER SA MARGE OPÉRATIONNELLE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Dette nette 2023 18 296 M 19 608 M -
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Rendement 2023 3,82%
Capitalisation 60 863 M 65 226 M -
VE / CA 2023 1,26x
VE / CA 2024 1,19x
Nbr Employés 265 303
Flottant 84,8%
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Robert Castaigne Independent Director
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QUANTA SERVICES8.27%22 048
FERROVIAL, S.A.12.67%21 705
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED7.01%20 190