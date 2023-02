Vinci : apporte une précision sur ses prévisions de cash-flow libre pour 2023

A l’occasion de la mise en ligne de son rapport sur les comptes de l’exercice 2022, Vinci a précisé la trajectoire attendue pour l’évolution de son cash-flow libre en 2023. Après un niveau exceptionnellement élevé d’encaissements clients en fin d’année 2022 et compte tenu d’une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l’aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, il pourrait s’établir – en première approche – dans une fourchette de 4 à 4,5 milliards d’euros en 2023.



Le cash-flow libre avait atteint un niveau record de 5,4 milliards d'euros en 2022.



Vinci avait déjà indiqué envisager pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d‘affaires et de son résultat opérationnel d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022.