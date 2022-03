Vinci commence à exploiter sept aéroports d'Amazonie au Brésil

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le groupe de BTP français Vinci a officiellement commencé à opérer sept aéroports en Amazonie brésilienne, avec des concessions sur 30 ans pour moderniser les infrastructures et développer le trafic dans l'immense région septentrionale.

Les aéroports de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé sont désormais intégrés au réseau de Vinci après une période de transition de six mois, a annoncé la compagnie dans un communiqué tard mercredi.

Manaus, plus grande métropole de l'Amazonie, est le troisième aéroport de fret du Brésil, dans une vaste région difficile d'accès où le transport aérien est essentiel pour les populations et le développement économique.

Les opérations de Vinci en Amazonie ont été lancées lors d'une cérémonie à Manaus, en présence du gouverneur de l'État d'Amazonas Wilson Miranda Lima, du PDG de Vinci Xavier Huillard et du président de Vinci Airports Nicolas Notebaert.

Le groupe souhaite moderniser avec de nouveaux investissements les infrastructures de ces aéroports, améliorer la connectivité et la mobilité avec l'ouverture de nouvelles liaisons, tout en parvenant à une réduction de 50% de l'empreinte carbone d'ici à 2030.

Vinci, qui avait acquis en 2018 la concession pour 30 ans de l'aéroport de Salvador, dans l'État de Bahia (nord-est), le neuvième du Brésil, indique qu'avec huit aéroports il est désormais le premier opérateur international privé dans ce pays latino-américain au fort potentiel.

Le groupe français opère 53 aéroports dans douze pays. Premier opérateur privé d'aéroports au monde, Vinci s'est engagé dans une expansion à l'international ces dernières années et a un objectif de zéro émission nette dans son réseau d'ici à 2050.

afp/rp