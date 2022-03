Vinci : contrat autoroutier avec les autorités grecques

Vinci Concession annonce que sa filiale à 29,9%, OlympiaOdos, concessionnaire de l'autoroutereliantAthènesàCorinthe et Patras,a signéavec les autorités grecquesune extensionde la concession.



L'accord porte sur le prolongement del'autoroute surune distance de75kmjusqu'àla ville dePyrgos,situéeà l'Ouest de la péninsule du Péloponnèse.



'VINCI Concessions et ses partenairesseront en charge dela conception,dufinancement,dela constructionde cette nouvelle section, puisdesonexploitationjusqu'en2044.La rémunération du concessionnaire sera assuréeau moyen dela perception d'un péage', fait savoir Vinci.



Le financementdu projet, qui représente un investissement de 331 millionsd'euros,comporteraune contribution de 217 millionsd'euros del'Étatgrec, lesoldeétant financé parunprêt bancaireàéchéance deprès de15ans.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.