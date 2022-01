Vinci : feu vert de l'Europe pour l'opération sur Lusoponte

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de l'entreprise portugaise Lusoponte - Concessionária para a Travessia do Tejo (Lusoponte) par l'entreprise portugaise Lineas et par Vinci Highways (Vinci).



Lusoponte est chargé d'assurer la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un système de péage des ponts Vasco da Gama et 25 de Abril au-dessus du Tage à Lisbonne. Cette concession détenues par Lusoponte expirera en mars 2030.



De son côté, Lineas gère des participations dans des entreprises opérant exclusivement dans le secteur des concessions routières publiques et privées, ainsi que dans des entreprises qui participent à des marchés publics et privés pour des concessions routières, ferroviaires et aéroportuaires.



Enfin, Vinci est principalement active dans le secteur des concessions autoroutières.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.





