Vinci : finalise le financement d'une route en Allemagne

Vinci Concessions a conclu avec succès, dans un délai record de deux mois, le financement du contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 reliant les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe.



Le projet, d'une durée de 30 ans, et d'un montant total d'environ 500 millions d'euros, recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 km.



Vinci Concessions a créé une société de projet qui sera chargée de la maîtrise d'ouvrage, ainsi que de l'exploitation et de la maintenance.



