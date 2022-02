Vinci : hausse de 13,1% du trafic autoroutier en janvier

Le trafic de Vinci Autoroutes a progressé de 13,1% en janvier 2022, tous véhicules confondus, par rapport à janvier 2021, porté par une hausse de 14,8% du trafic de véhicules légers et de 5,7% pour les poids lourds.



Le trafic passagers de Vinci Airports en janvier 2022 a été multiplié par 2,3 par rapport à janvier 2021.



Enfin, les mouvement commerciaux au sein de Vinci Airports progressent de 64% entre janvier 2021 et janvier 2022.





