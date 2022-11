Vinci : lance une centrale solaire pour l'aéroport de Faro

Le groupe annonce la mise en service de la première centrale solaire aéroportuaire du Portugal.L'aéroport de Faro, géré par ANA (Vinci Airports/Vinci Concessions), est équipé d'une centrale solaire. D'une capacité de 3 MWc, celle-ci permet de produire 30 % des besoins en électricité de l'aéroport, réduisant les émissions de CO2 de plus de 1 500 t par an.Cette première centrale solaire aéroportuaire du pays a été financée, développée, construite et est exploitée par Vinci Airports via sa filiale photovoltaïque SunMind.' L'initiative s'inscrit dans le programme mondial de décarbonation de Vinci Airports, qui agit pour atteindre zéro émission nette de carbone avant 2030 dans ses aéroports du Portugal et d'Union européenne - et en 2050 au plus tard dans tous ses aéroports dans le monde ' indique le groupe.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.