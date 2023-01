Vinci : lancement des travaux d'un barrage au Sénégal

Vinci annonce le lancement des travaux du futur barrage édifié par VINCI Construction Grands Projets et VINCI Construction Terrassement Grands Projets, qui permettra la production d'énergie renouvelable et l'irrigation de 90 000 ha de terres agricoles en aval, près de Kédougou, dans le sud du Sénégal.



Le barrage de 108m de haut et d'une capacité de 4 milliards de m3 disposera d'une puissance installée de 128 MW.



Fin septembre dernier, les travaux préparatoires étaient lancés, ouvrant la voie à quatre années de construction. 1200 personnes seront mobilisées au pic de l'activité.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.