Vinci : le titre profite de l'avis positif d'un analyste

Vinci gagne plus de 3% à Paris, bien aidé par Berenberg qui a initié aujourd'hui la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 105 euros, vantant les 'solides atouts' dont dispose le groupe français de construction et de concessions.



L'intermédiaire met en avant (1) le profil défensif de la société qui le protège selon lui des tensions inflationnistes et (2) son intelligence en matière d'allocation de capital, qui lui a permis de générer un ROCE 'impressionnant' de 9% sur la période 2011-2019.



Berenberg souligne par ailleurs que (3) son pôle d'exploitation d'infrastructures autoroutières (environ 50% du résultat opérationnel) confère une résistance appréciable au flux de trésorerie du groupe.



L'analyste explique aussi (4) percevoir un potentiel haussier au niveau des plateformes aéroportuaires et (5) apprécier l'attention stratégique particulière que l'entreprise porte à ses activités dans la construction.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.