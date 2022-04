Vinci : le trafic aéroportuaire du premier trimestre multiplié par 3 en un an

Plus de 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au cours du 1er trimestre 2022, soit 3 fois la fréquentation enregistrée au 1er trimestre 2021 (-46,1 % par rapport à 2019). En janvier, la vague épidémique liée au variant Omicron et le maintien de restrictions de déplacement ont ralenti le cycle de reprise constaté durant le dernier trimestre 2021. En février-mars, la reprise du trafic a été relancée par un certain reflux épidémique, l'allègement des restrictions dans plusieurs pays, conjointement à la période des congés d'hiver.



À la fin mars, le trafic du réseau Vinci Airports n'était pas perturbé par la guerre en Ukraine, les marchés russes, ukrainiens et de survols de ces territoires ne représentant historiquement que des niveaux d'activité très limités, précise le groupe.



"La tendance générale de convergence vers les niveaux pré-crise se confirme, mais le stade de reprise continue de varier fortement suivant les régions", explique Vinci. Par exemple, les aéroports du continent américain continuent de bénéficier d'une bonne dynamique de trafic, se maintenant proche des niveaux atteints en 2019.