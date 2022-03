Vinci : le trafic des autoroutes supérieur à son niveau de février 2019

Le trafic de Vinci Autoroute a progressé de 19% en février 2022 par rapport au même mois l'an passé. Cela inclut une progression de 22,3% des véhicules légers et de 5,4% des poids lourds. par rapport à 2019, il a progressé de 7,5% (+7,6% pour les véhicules légers et +7% pour les poids lourds). Il faut noter que le trafic des véhicules légers a bénéficié d’un effet calendaire favorable par rapport à 2019, les vacances d’hiver 2022 ayant eu lieu essentiellement en février.



Le trafic dans les aéroports gérés par le groupe français via son activité Vinci Airports a quant à lui été multiplié par 3,3. Il reste cependant en retrait de 47% par rapport à février 2019 (pré-crise).



"Les tendances à l'amélioration du trafic passagers de Vinci Airports se sont poursuivies en février dans de nombreux pays, notamment au Portugal, en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis", explique le géant du BTP.