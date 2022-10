Vinci : mandat à un PSI pour des rachats d'actions

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci indique avoir signé le 3 octobre une convention d'achat d'actions, valable du 4 octobre au 23 décembre 2022 au plus tard, avec un prestataire de service d'investissement (PSI).



Selon les termes de cette convention, le groupe de BTP et de concessions donne mandat au PSI d'acquérir pour son compte des actions dans la limite de 250 millions d'euros. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'AG mixte du 12 avril dernier.



