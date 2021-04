Vinci : -82,4% de voyageurs aériens entre les T1 2019 et 2021

Le réseau des aéroports gérés par VINCI Airports a accueilli un peu plus de 10 millions de passagers au 1ertrimestre 2021, un chiffre en contraction de 82,4 % par rapport au 1ertrimestre 2019. Le mois de mars connaît la même tendance avec une diminution de trafic de 82,7% (par rapport à mars 2019).



Le trafic reste pénalisé par la poursuite de l'épidémie dans certaines régions. Le trafic aérien a fortement ralenti au premier trimestre sur le continent européen en raison de l'intensification de l'épidémie de COVID-19.



Le trafic est plus durement pénalisé au Royaume-Uni ou au Portugal, où des restrictions très strictes ont été instaurées au niveau national dès le mois de janvier, qu'en France ou en Serbie où les mesures étaient moins strictes ou plus ciblées.



Après un début d'année plutôt encourageant, le trafic en Amérique du Sud semble repartir à la baisse au Brésil et au Chili avec la recrudescence épidémique.





