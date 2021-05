Vinci : A suivre aujourd'hui

Vinci a fait état d'un trafic sur son réseau d'autoroutes en croissance de 223% au mois d'avril sur un an, dont +367% pour les véhicules légers et +57% pour les poids lourds. Dans les aéroports gérés par le géant du BTP, le trafic reste en retrait de 84,3%, dont -97,6% au Royaume-Uni, -89,2% en France et -49,2% aux Etats-Unis.



"Ainsi, bien qu'encore pénalisé par le maintien de certaines mesures restrictives (couvre-feu, fermeture de nombreux lieux accueillant du public, limitation des déplacements entre pays), le trafic autoroutier de la première semaine de mai 2021 n'affiche qu'une baisse limitée par rapport à la semaine comparable de 2019", a déclaré Vinci.