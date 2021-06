Rueil-Malmaison, le 22 juin 2021

VINCI Construction, associé à Sir Robert McAlpine,

va réaliser un centre de recherche en cancérologie à Manchester

Un projet d’un montant d’environ 131 millions d’euros

Un centre de recherche destiné à devenir une référence à l’international

Integrated Health Projects (IHP)*, entreprise commune entre VINCI Construction UK et Sir Robert McAlpine, a été choisie pour la réalisation complète d’un centre de recherche en cancérologie au sein de l'hôpital The Christie NHS Foundation Trust de Manchester au Royaume-Uni.

D’un montant d’environ 131 millions d’euros (114 millions de livres sterling), ce projet sera financé par The Christie NHS Foundation Trust, l'université de Manchester et Cancer Research UK.

Les travaux préparatoires avaient débuté en août 2020, en pleine pandémie de Covid-19, ont été menés par IHP sans interruption des soins prodigués dans les autres bâtiments, notamment ceux du centre d'imagerie médicale, sensible aux vibrations.

La livraison du bâtiment de 27 000 m2 sur neuf étages, certifié BREEAM Very Good, est prévue en décembre 2022. Véritable référence internationale, il accueillera la plus grande équipe de scientifiques, de médecins et de personnel soignant du Royaume-Uni.

*IHP a été créé en 2003 pour mobiliser, au sein de VINCI Construction et de Sir Robert McAlpine, les meilleures expertises dans la construction d'infrastructures de santé. IHP a réalisé plus de 170 projets d'une valeur globale d'environ 1,75 milliard d’euros, portant notamment sur la construction d’établissements de soins intensifs, ambulatoires, psychiatriques ou médico-sociaux.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe