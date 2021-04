Vinci : Le groupement constitué de VINCI et Meridiam finalise le montage financier du contrat de PPP de l'autoroute D4 en République tchèque

Communiqué de presse

Rueil-Malmaison, le 30 avril 2021

Le groupement constitué de VINCI et Meridiam finalise le montage financier

du contrat de PPP de l’autoroute D4 en République tchèque

Premier partenariat public-privé (PPP) autoroutier attribué en République tchèque PPP de 28 ans comprenant 525 millions d’euros d’investissement pendant la phase de construction



Le 29 avril 2021, le groupement constitué de VINCI Highways (mandataire) et Meridiam (50/50) a conclu le montage financier du contrat de PPP de l'autoroute D4 reliant Příbram (Bohême Centrale) à Písek (Bohême du Sud). Remporté en décembre 2020, le contrat avait été signé le 15 février 2021 avec le Ministère des Transports de la République tchèque.

Le projet est financé à hauteur de 474 millions d’euros par endettement en euros et en couronnes tchèques.

Il consiste à concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance d’une nouvelle autoroute de 32 km et réhabiliter en 2x2 voies une infrastructure existante sur 16 km. Cette nouvelle liaison autoroutière permettra d’améliorer la connexion entre Prague et la région rurale de Bohême du Sud et par conséquent le développement économique et social de cette région, ainsi que la circulation sur les grands axes économiques, notamment vers l'Allemagne et l’Autriche voisines.

D’une durée de 28 ans, le contrat comprend environ 3,5 années de travaux qui débuteront en mai et seront réalisés par Eurovia, filiale de VINCI. Présent depuis 1992 en République tchèque, Eurovia y emploie plus de 3 000 collaborateurs et est l’un des principaux acteurs de la construction d’infrastructures de transport dans le pays.

L’exploitation et la maintenance seront réalisées par VINCI Highways. La nouvelle autoroute sera équipée de systèmes technologiques de pointe, qui permettront notamment de garantir un haut niveau de sécurité routière et de confort aux automobilistes et d'améliorer les conditions de circulation.

Ce projet, qui contribuera à dynamiser l’économie et l’emploi local, comporte un important volet environnemental. Il prévoit le retraitement et la réutilisation des matériaux de terrassement à hauteur de 1,9 million de m3, ainsi qu’un engagement de recyclage des enrobés jusqu’à 60 % du volume total. De nouveaux bassins de rétention des eaux de pluie, des passages faune et l’engagement « zéro produit phytosanitaire » permettront de préserver la biodiversité.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

À propos de Meridiam

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les infrastructures sociales. Meridiam gère actuellement 8 milliards de dollars d’actifs, et plus de 80 projets à ce jour. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Advanced Sustainability par Vigeo Eiris et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG).

www.meridiam.com Meridiam Meridiam

Contacts presse

VINCI : Service de presse : +33 1 47 16 31 82 - media.relations@vinci.com

Meridiam : Antoine Lenoir : +33 6 07 50 75 85 - a.lenoir@meridiam.com

Pièce jointe