Vinci : concession de sept aéroports du Nord du Brésil

À l'issue d'un appel d'offres, Vinci Airports annonce avoir remporté une concession de 30 ans portant sur l'exploitation de sept aéroports du Nord du Brésil : Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Téfé.



Portes d'entrée sur l'Amazonie et les Etats brésiliens voisins, ces aéroports ont accueilli 4,7 millions de passagers en 2019 et sont essentiels pour le désenclavement d'une région de 3,8 millions de km2.



Vinci Airports assurera les opérations, la maintenance et la modernisation des terminaux et des pistes. Il transformera ces aéroports en infrastructures durables avec notamment des parcs photovoltaïques, des laboratoires de biodiversité et des puits carbone.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.