Vinci : montage financier pour un contrat PPP en Tchéquie

Vinci annonce que le groupement constitué de Vinci Highways (mandataire) et Meridiam (50/50) a conclu le montage financier du contrat de PPP de l'autoroute D4 reliant Příbram (Bohême Centrale) à Písek (Bohême du Sud), en République Tchèque.



Remporté en décembre 2020, le contrat avait été signé le 15 février 2021 avec le Ministère des Transports. Le projet est financé à hauteur de 474 millions d'euros par endettement en euros et en couronnes tchèques.



Il consiste à concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance d'une nouvelle autoroute de 32 km et réhabiliter en 2x2 voies une infrastructure existante sur 16 km. D'une durée de 28 ans, le contrat comprend environ 3,5 années de travaux.



