Vinci : partenariat avec JobIRL pour l'apprentissage

Vinci annonce le lancement, en partenariat avec JobIRL, d'une plateforme inédite permettant à tous les jeunes intéressés d'accéder aux offres de contrat d'apprentissage du groupe associées aux formations correspondantes.



'La plateforme est ouverte à tous les jeunes âgés d'au moins 15 ans qui souhaitent bâtir un projet d'apprentissage, des premiers niveaux de qualification aux formations supérieures', précise le groupe de BTP et de concessions.



Les candidats pourront postuler directement aux offres de Vinci en France, correspondant aux formations dispensées par plus de 500 établissements. 2.000 jeunes sont recrutés chaque année en France en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.



