Vinci : remporte un contrat de près de 500 mlns avec le MoD britannique

PARIS, 16 juin (Reuters) - Vinci a annoncé mercredi l'obtention d'un contrat d'une valeur de 491 millions d'euros avec le ministère de la Défense (MoD) britannique pour assurer pendant sept ans la maintenance de 59 sites dans le sud-est du Royaume-Uni.

Ce contrat, décroché par la filiale VINCI Facilities UK Ltd du groupe français spécialisé dans les concessions, la construction et l'énergie, pourrait être complété par un programme de travaux de 850 millions d’euros (732 millions de livres sterling), précise Vinci dans un communiqué.

Il comprend également une option de prolongation de trois années et devrait créer plus de 800 emplois directs et indirects, ajoute-t-il. (Jean-Stéphane Brosse)