Vinci observe des tendances positives en mai dans ses aéroports et sur ses autoroutes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a indiqué mercredi que le trafic dans ses concessions autoroutières se redressait nettement depuis le début de l'année, tandis que la fréquentation de ses aéroports reste en baisse même s'il observe des tendances positives.

Le groupe a indiqué que le trafic de Vinci Autoroutes avait bondi de 223% en avril, et s'inscrivait en hausse de 15,8% sur les quatre premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt. Dans les aéroports, regroupés au sein de Vinci Airports, la fréquentation a également augmenté en avril, par rapport au même mois l'an dernier où la pandémie avait provoqué l'arrêt quasi total du trafic passagers, mais elle accuse toujours une baisse, de 70,7%, depuis le début de l'année.

Le groupe a souligné que le trafic autoroutier avait accéléré au début du mois de mai, à la faveur de la levée de l'interdiction des déplacements au-delà de 10 km en France.

"Ainsi, bien qu'encore pénalisé par le maintien de certaines mesures restrictives (couvre-feu, fermeture de nombreux lieux accueillant du public, limitation des déplacements entre pays), le trafic autoroutier de la première semaine de mai 2021 n'affiche qu'une baisse limitée par rapport à la semaine comparable de 2019", a-t-il souligné.

Pour les quatre premiers mois de l'année, le trafic de Vinci Autoroutes s'inscrit en baisse de 19% par rapport à 2019.

Dans les aéroports, le groupe a souligné qu'"une inflexion positive des réservations de billets d'avions [était] observée depuis début mai" avec la levée progressive des mesures restrictives de circulation dans certaines zones, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

"Dans ce contexte, le déconfinement en cours au Royaume-Uni et l'assouplissement des restrictions au Portugal devraient favoriser une reprise du trafic entre ces pays. En France, les lignes touristiques pourraient bénéficier des week-ends prolongés de la deuxième quinzaine de mai", a souligné Vinci.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 99; jbatteau@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 12:58 ET (16:58 GMT)