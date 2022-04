Vinci : ouverture de l'offre sur les actions SMTPC

Vinci fait savoir que les actionnaires de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par VINCI Concessions et Eiffage, au prix de 27 euros par action du 14 avril 2022 au 6mai2022 (inclus).



VINCI Concessions et Eiffage (en qualité de co-initiateurs) ont déposé auprès de l'AMF un projet d'Offre le 15 décembre dernier.



Les acquisitions d'actions de SMTPC par les co-initiateurs seront financées intégralement sur leurs fonds propres et les actions correspondantes seront réparties entre VINCI Concessions et Eiffage.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.