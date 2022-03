Vinci : pertes réduites pour l'aéroport de Londres Gatwick

L'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci, a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes sur l'exercice 2021 à la faveur de ses mesures de réductions de coûts et d'un redressement du trafic passagers en fin d'année.



Dans un communiqué, Gatwick dit avoir essuyé une perte nette annuelle de 370,6 millions de livres l'an dernier, à comparer avec un manque à gagner de 465,5 millions de livres à l'issue de l'exercice 2020.



L'aéroport dit avoir enregistré une fin d'année 'encourageante' au niveau du trafic, avec plus d'un millions de passagers accueillis sur les mois d'août, septembre octobre et décembre.



Sur l'ensemble de l'exercice, son trafic passagers ressort néanmoins en baisse de 38,5% à 6,3 millions contre 10,2 millions en 2020 du fait des mesures de restriction sanitaires qui sont restées en vigueur pendant une grande partie de l'année.



