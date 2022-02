Vinci : rebond des résultats

Vinci a réalisé en 2021 un résultat net consolidé part du groupe de 2,6 milliards d'euros. Il affiche un rebond de 109 % par rapport à 2020, mais un recul de 20 % par rapport à 2019 - soit un résultat net par action de 4,51 euros. Le résultat opérationnel sur activité ressort à 4,7 milliards d’euros. Très supérieur à son niveau de 2020 (2,9 milliards d’euros), il reste en-deçà de celui de 2019 (5,7 milliards d’euros en 2019) en raison de la baisse de la contribution de Vinci Airports. Il représente 9,6 % du chiffre d’affaires.



L'Ebitda consolidé s'élève à 7,9 milliards d'euros. Proche de son niveau de 2019 (8,5 milliards d'euros), il représente 16% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 49,4 milliards d'euros, en hausse à structure réelle de 3 % par rapport à 2019 et de 14,3 % par rapport à 2020 (+12,9 % à structure comparable ; impacts des changements de périmètre : +1,2 % ; variations de change : +0,2 %). La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international s'établit à 47 %.



Vinci souligne que ces comptes de 2021 font ressortir de fortes hausses du chiffre d'affaires et des résultats par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'une génération de cash-flow d'un niveau jusque-là jamais atteint.



Par rapport à 2019, les marges et les résultats opérationnels de Vinci Energies et de Vinci Construction progressent. Ceux de Vinci Autoroutes sont proches des niveaux de 2019. La contribution de Vinci Airports reste pénalisée par la faiblesse du trafic aérien au premier semestre, en dépit d'une inflexion positive au second semestre et d'importantes réductions de coûts.



Vinci va verser un dividende de 2,9 euros, entièrement en cash.



Pour 2022, le groupe table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.