Vinci remporte un contrat de 535 millions d'euros au Danemark

Paris (awp/afp) - Le groupe Vinci a remporté, à travers sa filiale Cobra IS, un contrat de 535 millions d'euros pour réaliser et gérer la maintenance de l'infrastructure électromécanique du tunnel immergé du Femern, qui doit relier le Danemark à l'Allemagne, a-t-il annoncé lundi.

"D'un montant de plus de 4 milliards de couronnes danoises (535 millions d'euros), le contrat recouvre principalement la réalisation des systèmes de ventilation, d'éclairage et de sécurité de l'ouvrage" de 18 kilomètres, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Il s'y ajoute la maintenance des systèmes électromécaniques dans les cinq galeries du tunnel - deux pour la route, deux pour le train à grande vitesse et une galerie de service - sur les six prochaines années", a précisé Vinci.

Le tunnel doit être exploité avec 100% d'énergie renouvelable, selon le groupe.

Le Femern, dont la construction a débuté en 2020 et dont la mise en service est prévue en 2029, sera le plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde, situé à 40 mètres sous la surface de la mer Baltique, rappelle Vinci.

Il doit permettre de relier le Danemark et l'Allemagne en sept minutes en train ou dix minutes en voiture, au lieu d'une heure de ferry.

Vinci dirige le groupement qui s'est vu confier fin mai 2016 la réalisation de ce tunnel. Il doit constituer un lien important entre la Scandinavie et le reste de l'Europe continentale, remplaçant une liaison maritime entre Rødbyhavn, dans le sud-est du Danemark, et Puttgarden, dans le nord de l'Allemagne.

afp/rp