Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. VINCI
  6. Actualités
  7. Synthèse
    DG   FR0000125486

VINCI

(DG)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:36:07 21/04/2023
110.26 EUR   -0.04%
18:14Vinci remporte un contrat pour trois plateformes offshore de conversion d’énergie éolienne
AO
18:06Vinci remporte un contrat de construction de trois platesformes de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord
RE
18:01VINCI remporte un contrat de conception-construction-installation de trois plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en mer du Nord
GL
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Vinci remporte un contrat de construction de trois platesformes de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord

21/04/2023 | 18:06
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

21 avril (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI REMPORTE UN CONTRAT POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L'INSTALLATION DE TROIS PLATES-FORMES DE CONVERSION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE EN MER DU NORD

* TROIS PLATEFORMES OFFSHORE DE CONVERSION DÉNERGIE ÉLECTRIQUE DORIGINE ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE

* UN CONTRAT DUN MONTANT TOTAL DE 7 MILLIARDS DEUROS

* CONSTRUCTION DE CES PLATEFORMES DE CONVERSION, DUN POIDS DENVIRON 34 000 TONNES CHACUNE, GÉNÉRERA PLUS DE 2 000 EMPLOIS PAR PLATEFORME AVEC UNE ACTIVITÉ JUSQUEN 2031 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
Toute l'actualité sur VINCI
18:14Vinci remporte un contrat pour trois plateformes offshore de conversion d’énergie éolie..
AO
18:06Vinci remporte un contrat de construction de trois platesformes de conversion d'énergie..
RE
18:01VINCI remporte un contrat de conception-construction-installation de trois plateformes ..
GL
20/04En Direct des Marchés : L'Oréal, Publicis, Kering, Renault, Sartor..
ZB
20/04L'unité de Vinci acquiert une participation de contrôle dans Via 40 Express en Colombie
MT
19/04Vinci Highways prend le contrôle de la société colombienne Via 40 Express
DJ
19/04Vinci : monte à 75% dans le capital de Via 40 Express
CF
19/04Autoroute Bogotá-girardot En Colombi : prise de participation majoritaire de VINCI Highway..
GL
18/04Aéroports de Paris : Prêt à retrouver son altitude de croisière
ZB
14/04VINCI : UBS optimiste sur le dossier
ZD
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur VINCI
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 64 731 M 71 001 M -
Résultat net 2023 4 489 M 4 924 M -
Dette nette 2023 17 831 M 19 558 M -
PER 2023 14,0x
Rendement 2023 3,90%
Capitalisation 62 025 M 68 032 M -
VE / CA 2023 1,23x
VE / CA 2024 1,18x
Nbr Employés 265 303
Flottant 85,9%
Graphique VINCI
Durée : Période :
VINCI : Graphique analyse technique VINCI | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VINCI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 110,30 €
Objectif de cours Moyen 122,33 €
Ecart / Objectif Moyen 10,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Huillard Deputy General Manager & Senior EVP
Christian Labeyrie Chief Financial Officer & Executive Vice President
Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Graziella Gavezotti Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VINCI18.23%68 032
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED17.31%39 478
LARSEN & TOUBRO LIMITED6.17%38 232
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED58.09%29 964
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED38.40%24 493
QUANTA SERVICES, INC.17.40%24 284
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer