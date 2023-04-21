Vinci remporte un contrat de construction de trois platesformes de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord

21 avril (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI REMPORTE UN CONTRAT POUR LA CONCEPTION, LA
CONSTRUCTION ET
L'INSTALLATION DE TROIS PLATES-FORMES DE CONVERSION D'ÉNERGIE
ÉOLIENNE EN MER DU NORD
* TROIS PLATEFORMES OFFSHORE DE CONVERSION DÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
DORIGINE ÉOLIENNE EN ALLEMAGNE
* UN CONTRAT DUN MONTANT TOTAL DE 7 MILLIARDS DEUROS
* CONSTRUCTION DE CES PLATEFORMES DE CONVERSION, DUN POIDS
DENVIRON 34 000 TONNES CHACUNE, GÉNÉRERA PLUS DE 2 000 EMPLOIS
PAR PLATEFORME AVEC UNE ACTIVITÉ JUSQUEN 2031
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(Rédaction de Gdansk)