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Vinci remporte un contrat pour construire une section du nouveau métro Ontario Line à Toronto

09/11/2022 | 17:51
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9 novembre (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI DÉSIGNÉ POUR LA RÉALISATION D'UNE SECTION SIGNIFICATIVE DU NOUVEAU MÉTRO ONTARIO LINE À TORONTO (CANADA)

* CONTRAT DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS (4,4 MILLIARDS D'EUROS)

* LE FINANCEMENT, POUR PARTIE MOBILISÉ PAR LE CONSTRUCTEUR, COMPREND UNE FACILITÉ BANCAIRE MOBILISANT UN POOL INTERNATIONAL DE ONZE BANQUES, DONT TROIS CANADIENNES

* LA DURÉE PRÉVUE DES TRAVAUX EST DE 89 MOIS, POUR UNE RÉCEPTION DE L'OUVRAGE EN 2030 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 4 043 M 4 074 M -
Dette nette 2022 18 634 M 18 781 M -
PER 2022 13,3x
Rendement 2022 4,00%
Capitalisation 51 841 M 52 249 M -
VE / CA 2022 1,18x
VE / CA 2023 1,11x
Nbr Employés 218 569
Flottant 84,8%
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Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Graziella Gavezotti Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VINCI1.49%52 249
LARSEN & TOUBRO LIMITED6.54%34 901
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-2.20%28 288
QUANTA SERVICES28.87%21 115
FERROVIAL, S.A.-14.62%17 245
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-10.71%16 623