Vinci remporte un contrat pour construire une section du nouveau métro Ontario Line à Toronto

9 novembre (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI DÉSIGNÉ POUR LA RÉALISATION D'UNE SECTION
SIGNIFICATIVE DU
NOUVEAU MÉTRO ONTARIO LINE À TORONTO (CANADA)
* CONTRAT DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS (4,4 MILLIARDS
D'EUROS)
* LE FINANCEMENT, POUR PARTIE MOBILISÉ PAR LE CONSTRUCTEUR,
COMPREND UNE FACILITÉ BANCAIRE MOBILISANT UN POOL INTERNATIONAL
DE ONZE BANQUES, DONT TROIS CANADIENNES
* LA DURÉE PRÉVUE DES TRAVAUX EST DE 89 MOIS, POUR UNE
RÉCEPTION
DE L'OUVRAGE EN 2030
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(Rédaction de Gdansk)