Le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS (Groupe Vinci) – et de Siemens Energy s’est vu attribuer par le gestionnaire de réseaux électriques TenneT un contrat de conception-construction-installation de trois plateformes offshore de conversion d’énergie éolienne. Ce contrat représente un montant total de 7 milliards d’euros. Installées en mer du Nord, elles permettront de convertir le courant alternatif produit par des parcs éoliens offshore en courant continu haute tension (HVDC).



Celui-ci sera ensuite acheminé à terre et reconverti en courant alternatif par des stations terrestres situées à environ 200 km, dans les villes allemandes de Wilhelmshaven et Heide.



La construction de ces plateformes de conversion, d'un poids d'environ 34 000 tonnes chacune, générera plus de 2 000 emplois par plateforme avec une activité jusqu'en 2031.



Dragados Offshore s'est déjà vu confier récemment la réalisation de six autres projets HVDC de même type.