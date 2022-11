Vinci renforce sa participation majoritaire dans la concession du pont Rion-Antirion

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi la finalisation d'une transaction lui permettant d'augmenter sa participation majoritaire dans la concession du pont Rion-Antirion, situé en Grèce.

Avec cette acquisition, réalisée conjointement avec Aktor, Vinci porte sa participation de 57,5% à 72,3% dans la société concessionnaire Gefyra, et de 55,3% à 70,5% dans la société d'exploitation Gefyra Litourgia.

Les parts ont été rachetées auprès d'Avax, pour un montant total de l'ordre de 60 millions d'euros pour les deux actionnaires.

Conçu, financé, construit et opéré par le groupe Vinci et ses partenaires grecs dans le cadre d'une concession de 42 ans (fin de contrat en 2039), le pont Rion-Antirion relie le Péloponnèse à la Grèce continentale et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 38 millions d'euros.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2022 12:08 ET (17:08 GMT)