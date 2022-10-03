Vinci signe deux contrats pour des lignes à haute tension au Brésil

3 octobre (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI SIGNE DEUX IMPORTANTS CONTRATS POUR DES LIGNES À
HAUTE
TENSION AU BRÉSIL : UN CONTRAT DE PPP ET UN CONTRAT DE
CONCEPTION-CONSTRUCTION
* UN PREMIER CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LA
CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE PLUS DE 1 000
KM DE LIGNES À HAUTE TENSION DANS L'ÉTAT DU MINAS GERAIS
* UN MONTANT D'INVESTISSEMENT POUR CE PREMIER CONTRAT DE 3
484
MILLIONS DE BRL (670 MILLIONS D'EUROS), POUR UNE PÉRIODE
D'EXPLOITATION DE 30 ANS
* PLUS DE 5 000 EMPLOYÉS SERONT MOBILISÉS POUR LES TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION QUI DEVRAIENT S'ACHEVER FIN 2027, POUR UNE PÉRIODE
D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DE 30 ANS
* UN SECOND CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE 1 000 KM
DE
LIGNES À HAUTE TENSION DANS LE MÊME ÉTAT
* LE SECOND CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION REPRÉSENTE UN
MONTANT DE 2 007 MILLIONS DE BRL (386 MILLIONS D'EUROS)
* CES TRAVAUX DEVRAIENT MOBILISER 4 900 EMPLOYÉS, POUR UNE
LIVRAISON PRÉVUE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2027
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(Rédaction de Gdansk)