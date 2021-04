Vinci signe un accord pour le rachat des activités du groupe espagnol ACS dans l'énergie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé jeudi avoir signé un accord en vue du rachat des activités du groupe espagnol ACS dans l'énergie pour un montant de 4,9 milliards d'euros, entièrement payable en numéraire. Un complément de prix d'un montant maximal de 600 millions d'euros conditionné à l'atteinte de certains jalons prédéfinis est prévu.

"Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Vinci, visant à créer un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l'énergie et à développer des projets d'énergie renouvelable, pour enrichir son portefeuille de concessions et allonger sa maturité moyenne", a commenté Vinci dans un communiqué.

La finalisation de la transaction est attendue en fin d'année 2021 et Vinci prévoit de financer cette acquisition grâce à sa trésorerie disponible et ses lignes de crédit.

Les activités d'ACS que s'apprête à acquérir Vinci ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 milliards d'euros, en moyenne, au cours des trois dernières années, avec une marge de résultat opérationnel sur activité supérieure à 6%.

En octobre dernier, Vinci avait annoncé avoir présenté une "proposition non engageante" en vue de l'acquisition de la division industrielle d'ACS pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros.

Vinci et ACS vont par ailleurs négocier un partenariat à 51%-49%, "dont l'objet sera d'acquérir des actifs matures dans le secteur des énergies renouvelables, qui auront été développés, construits et connectés au réseau, par la société objet de la présente acquisition".

A la Bourse de Paris, l'action Vinci progresse de 2,4% jeudi, à 89,49 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 03:35 ET (07:35 GMT)