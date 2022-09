Vinci : signe un contrat avec Shell Refinery Pernis

Vinci va réaliser des travaux sur l'une des plus grandes installations de biocarburant en Europe.



Shell Refinery Pernis va construire une nouvelle installation de production bas carbone de biocarburants à Rotterdam aux Pays-Bas.



Actemium (Vinci Energies) est responsable de la gestion du projet et réalisera l'équipement électrique et l'instrumentation des installations et réservoirs.



Cette infrastructure permettra à l'entreprise d'atteindre son ambition de zéro émission nette d'ici à 2050 et répondra aux besoins en carburants décarbonés de ses clients.



