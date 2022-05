Vinci : signe un contrat de 97 ME en Côte d'Ivoire

Vinci Construction, à travers sa filiale Sogea-Satom, va réhabiliter la section Dabou - Grand Lahou de la ' route Côtière ' qui relie les deux grands ports de la Côte d'Ivoire (Abidjan et San Pédro).



Le projet comprend la réhabilitation de 93 km de route, l'élargissement de la chaussée sur 10 km à l'entrée de la ville de Dabou, ainsi que l'amélioration des réseaux de drainage et d'assainissement afin de réduire les risques d'inondation.



Le chantier, d'un montant de 97 millions d'euros, durera 15 mois.



' La réhabilitation de cette infrastructure permettra de sécuriser et fluidifier le trafic entre ces deux villes majeures, tandis que San Pédro accueillera également la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.